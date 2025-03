Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Ein Notfallset für das Auto als Dankeschön für die Teilnahme an einer Umfrage – lediglich die Versandkosten müsse man zahlen: Das ist eine aktuelle Masche, mit der versucht wird, Verbraucher:innen via QR-Code zu ködern. Wer auf den Link klickt, landet auf einer Website, die so tut, als wäre sie der ADAC.

Die Masche mit dem Notfallset – Der Vereinsname ADAC wird hier von Kriminellen missbraucht

Verbraucher:innen erhalten hierbei eine Mail mit einem QR-Code, womit sie zur Teilnahme an einer Befragung aufgefordert werden, um im Anschluss das Pа؜؜؜nnе؜؜؜nhilfе؜؜؜-Sе؜؜؜t als vermeintliches Dankeschön zu erhalten. Das Set besteht angeblich aus „einem Luftkompressor, Überbrückungskabeln, Abschleppseil, Feuerlöscher und vielem mehr”. Auf der gefälschten Webseite wird man gebeten, acht Fragen zu beantworten, in denen es um die Dienstleistungen des ADAC geht. Der einzige Zweck dieser Umfrage ist, eine gewisse Seriosität vorzugaukeln. Damit man nicht so lange nachdenkt, tickt unten eine Uhr sechs Minuten und dreißig Sekunden herunter. Wenn diese Zeit abgelaufen ist, geht der Timer jedoch selbstverständlich von vorne los. Der vorgegaukelte Zeitablauf soll Handlungsdruck erzeugen. Die Betroffenen sollen am Ende dazu verleitet werden, persönliche Daten und Bankverbindungen einzugeben. Sobald die Kriminellen diese Informationen haben, können sie diese nutzen, um Identitätsdiebstahl zu begehen oder finanzielle Schäden anzurichten.

Unseriöse QR-Codes erkennen –

die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz gibt Tipps:

Ein QR-Code sollte nur „angeklickt” werden, wenn man sich sicher ist, dass er seriös ist. Inzwischen erkennen fast alle Smartphones einen QR-Code über die Kamera-App. Dieses Vorgehen sollte man dazu nutzen, um die Infos des Codes (z.B. Internet-Adresse) zunächst anzeigen zu lassen. So kann man sich die Adresse genau ansehen und sollte die Internetseite nur dann öffnen, wenn man sicher ist, dass sie dem echten Anbieter gehört. Im aktuellen Fall wird die Webseite „kitadac-auto.com” angezeigt, die nicht vom ADAC stammt!

Weitere Tipps zum Erkennen von Phishing-Mails und unseriöser QR-Codes (Quishing) findet man auf den Seiten der Verbraucherzentrale:

„Quishing”: Falsche QR-Codes in Mails, Briefen, ÖPNV und Straßenverkehr

Phishing-Mails: Woran Sie sie erkennen und worauf Sie achten müssen

Wenn man auf den Betrug hereingefallen ist, sollte man sich umgehend an die Polizei wenden! Man kann zum Beispiel auch online Anzeige erstatten über die Online-Wache Ihres Bundeslandes. Falls man schon Geld bezahlt hat, empfiehlt es sich umgehend seine Bank zu kontaktieren oder den Sperr-Notruf 116116 anzurufen.

Quelle: Verbraucherzentrale Ludwigshafen