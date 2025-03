Ludwigshafen – Stationentheater “Archipelago” im Pfalzbau

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Mit dem interaktiven Stationentheater Archipelago für alle ab 7 Jahren gastiert das italie­nische Teatro Telaio am Sonntag, 23.3. um 15 und um 17 Uhr sowie am Montag, 24.3.2025 um 9 und um 11 Uhr auf der Probebühne 1 der Pfalzbau Bühnen.

Mit diesem Parcours laden Angelo Facchetti und Francesca Franzè (Konzept und Drama­turgie) zu einem Spaziergang ein, bei dem sich die kleinen Besucherinnen und Besucher von Zelt zu Zelt treiben lassen können. Diese (Bühne: Giuseppe Luzzi) leuchten geheimnisvoll wie kleine Inseln im Raum. Jedes hält eine Überraschung bereit. Die Kinder können das Tempo, in dem sie von Zelt zu Zelt ziehen, selbst bestimmen und sind völlig frei in ihrer Entschei­dung, wo sie verweilen oder wohin sie auch noch einmal zurückkehren. So können sie z.B. einen kleinen Brief mit einer Frage lesen, spontan eine Zeichnung hinterlassen oder einfach nur den eigenen Träumen nachhängen. Archipelago bietet so die Möglichkeit, sich der schnelllebigen medialen Welt, die uns prägt, zu entziehen und zur Ruhe und zu sich selbst zu kommen. Erstaunlich, wie wenig dazu nötig ist: Auf einmal werden auch die Erwachsenen wieder zu Kindern, die neugierig und verzückt zwischen den hellen Punkten geheimnisvoller Konstel­lationen umherwandern und dabei zu unbewussten Darstellern poetischer Akte wer­den. Am Ende der Parcours plaudert Schauspielerin Sabine Uitz mit den Kindern über die Ein­drücke und verabschiedet die kleinen Gäste.

Für die Teilnahme sollten die Kinder einfache Texte selbst lesen können.

Einheitspreis 9 € / ermäßigt 6 €, Familienpaket 27 €

Kartentelefon 0621/504 2558

Fpoto: Archipelago © Paolo Sandri

Quelle: Theater im Pfalzbau