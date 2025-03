Ludwigshafen – Platzverweis wegen Bettelei in der Ludwigstrasse erteilt

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Der Kommunale Vollzugsdienst (KVD) hat am Mittwochnachmittag, 5. März 2025, einen Platzverweis gegen einen bettelnden 60-Jährigen ausgesprochen. Gegen 12.55 Uhr bemerkte die KVD-Streife den Mann, der in der Ludwigstraße bettelte. Die Einsatzkräfte sprachen ihn an und erteilten ihm einen Platzverweis. Der 60-Jährige beendete die Bettelei, verweigerte aber zunächst trotz mehrmaliger Aufforderung, sich auszuweisen und versuchte, zu flüchten. Die Einsatzkräfte konnten ihn daran hindern und die Kontrolle fortsetzen.

Der Bereich Öffentliche Ordnung der Stadtverwaltung warnt vor diesen aggressiven Formen der Bettelei im Stadtgebiet und rät, den bettelnden Personen kein Geld zu geben. Es kommt immer wieder vor, dass Passant*innen in aufdringlicher Art und Weise angebettelt werden. Manchmal geben die bettelnden Personen vor, in einer finanziellen Notlage zu sein und deshalb um eine Geldspende zu bitten. Es kommt auch vor, dass Betteln als Ablenkung für Trickdiebstähle genutzt wird. Daher rät der Bereich Öffentliche Ordnung der Bevölkerung, in solchen Situationen wachsam zu sein.

Quelle: Stadt Ludwigshafen