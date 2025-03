Ludwigshafen – In Gelände von Jugendeinrichtung eingebrochen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(ots) – Unbekannte drangen zwischen dem 07.03.2025, 15 Uhr, und dem 09.03.2025, 17 Uhr, in das Gelände einer Jugendeinrichtung in der Nibelungenallee ein. Auf dem Gelände verschafften sie sich Zutritt zu einem Abstellraum. Zudem versuchten sie ein weiteres Gebäude zu öffnen. Hier blieb es jedoch beim Versuch. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde aus dem Abstellraum nichts entwendet. Wie hoch der Schaden durch Beschädigungen an den Gebäuden ist, wird derzeit ermittelt. Haben Sie etwas beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz