Ludwigshafen / Dudenhofen – Bitburger Verbandspokal 2024/25 – Halbfinalbegegnungen – u.a. mit der Arminia Ludwigshafen und dem FV Dudenhofen am 11.03. und 12.03.2025

Ludwigshafen / Dudenhofen / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Halbfinalbegegnungen des Bitburger Verbandspokals 2024/25 des Südwestdeutschen Fußballverbands (SWFV) stehen seit dem letzten Jahr fest und versprechen spannende Duelle. Am Dienstag, den 11. März 2025, um 19:00 Uhr empfängt der FK Pirmasens den FC Arminia Ludwigshafen. Beide Teams treten in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar an und werden um den Einzug ins Finale kämpfen.

Am Mittwoch, den 12. März 2025, um 19:30 Uhr trifft der FV Dudenhofen auf den TSV Schott Mainz. Während der FV Dudenhofen in der Verbandsliga Südwest spielt, ist der TSV Schott Mainz ebenfalls in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar aktiv.

Der Sieger des Bitburger Verbandspokals qualifiziert sich für die 1. Hauptrunde des DFB-Pokals der Saison 2025/26. In der vergangenen Saison sicherte sich der TSV Schott Mainz den Titel und zog somit in den DFB-Pokal ein. In der ersten Hauptrunde verlor der TSV Schott Mainz gegen die SpVgg Greuther Führt mit 0:2 (0:1).

Die Halbfinalspiele versprechen hochklassigen Fußball und spannende Begegnungen. Die Fans dürfen sich auf packende Duelle freuen, bei denen es nicht nur um den Einzug ins Finale, sondern auch um die begehrte Teilnahme am DFB-Pokal geht.

Quelle: Südwestdeutscher Fußballverband e.V.