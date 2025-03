Ludwigshafen – dasHaus – Programm vom 17.-28.3. u.a. mit Lisa Fitz, Marvin Game und fantasievollem Kindertheater

Ludwigshafen – Programm vom 17.-28.3. im das Haus Ludwigshafen u.a. mit Lisa Fitz, Marvin Game und fantasievollem Kindertheater.

· 18.03, 20 Uhr: Lisa Fitz

· 19.03., 10 Uhr: Käpt’n Karo und das Auge des Aliens

Am 19. März um 10 Uhr lädt die Theaterpädagogin Dr. Susanne Mautz im Ludwigshafener Kulturzentrum dasHaus ein zu einer wilden Reise um die ganze Welt – und noch viel weiter. In ihrer Rolle als weltberühmte Piratin Käpt’n Karo erzählt Mautz, wie ein Sturm sie auf ihrer Reise nach Pula Sumba ereilt und fernab von ihrem Kurs ins Erdbeerland treibt. Nachdem der König des Erdbeerlandes bei einem gemeinsamen Ausritt in eine Giftblume fällt, muss Karo drei äußerst seltene Dinge besorgen, um ihn zu retten. Dabei trifft sie auf eine genervte Hexe, einen panischen Pfannkuchen und auf Aliens mit mehr Durchblick als jemals nötig…

„Käpt’n Karo und das Auge des Aliens” entstand aus Geschichten von Kindern, die Susanne Mautz in Kindergärten gesammelt hat, um herauszufinden, was die Jüngsten unserer Gesellschaft heutzutage zu erzählen haben. Der Dôme im Kulturzentrum dasHaus wird zur Weltenbühne, wenn Mautz mit viel Humor, Tempo und Liebe zum Detail die Geschichten der Kinder zum Leben erweckt.

Gruppenanmeldungen: 5 € pro Kind, Begleitpersonen haben freien Eintritt. Reservierungen bitte an: dashaus@ludwigshafen.de oder 0621-504 2888.

Tickets und weitere Informationen gibt es auf www.dashaus-lu.de

· 20.03., 20 Uhr: Blues Session mit Bernd Simon

An jedem dritten Donnerstag zelebriert die Elville Blues Band um Tom Schaffert mit wechselnden Gästen den Blues im Kulturzentrum dasHaus. Am 20 März um 20 Uhr ist der Gitarrist und Sänger Bernd Simon zu Gast, der bereits seit gut 40 Jahren in der deutschen Blues-Szene aktiv ist. Bekannt ist er u.a. durch sein Mitwirken bei der „Matchbox Bluesband”, den „Down Home Percolators”, der Formation „Blues Abroad” oder den „Bluespapas”. Zu Bernd Simons Vorbildern an der Gitarre gehören B.B. King, T-Bone Walker und Gatemouth Brown. Gepaart mit seinem ausdrucksstarken Gesang und zusammen mit den Musikern der Elville Blues Band, verspricht dieser Abend einen einzigartigen und authentischen Einblick in die Welt des Blues.

Eine Veranstaltung des Fördervereins dasHaus e.V. Der Eintritt ist frei! Weitere Informationen gibt es auf www.dashaus-lu.de

· 22.03., 19 Uhr: Harfenklänge mit Marvin Game

Am 22. März um 19 Uhr heißt es wieder Harfenklänge im Ludwigshafener Kulturzentrum dasHaus. Dieses Mal präsentieren die Music Gourmétz den Berliner Marvin Game, der weit mehr ist als nur ein Rapper. Seit gut einem Jahrzehnt in der deutschen Hip-Hop-Szene aktiv, geht Game von Tag eins an seinen eigenen Weg –unaufhörlich Richtung Erfolg. Ob Beats, Videos oder Merch – zusammen mit seiner Immer.Ready-Crew macht Game alles selbst und behält stets die Zügel in der Hand.

2016 erschien seine EP “Hennessy & Autotune”, davor machte er sich mit zahlreichen Mixtapes und Release Partys im Berliner Untergrund einen Namen. Seitdem folgten drei Solo-Touren und unzählige Live-Shows. Daneben moderierte er von 2016 bis 2021 das 16BARS-Format Hotbox, bei dem er Rap-Stars wie Sido, Marteria oder Oxelesh, aber auch aktuelle Newcomer interviewte. Als der “A&R” im Hintergrund der Szene hat er dabei bereits oft zutreffemd prophezeit, welche neuen Talente das Zeug zum Durchbruch haben.

Den Support an diesem Abend besorgen Kanteh und Phemanic, davor gibt’s natürlich wie immer die beliebte Open Mic-Cypher!

Tickets und weitere Informationen gibt es auf www.dashaus-lu.de.

· 27.03., 20 Uhr SISA Brothers

Am 27. März um 20 Uhr nehmen die SISA Brothers das Publikum im Ludwigshafener Kulturzentrum dasHaus mit auf einen musikalischen Roadtrip durch die USA: Es geht durch Detroit Richtung Westküste, die Silhouette von New Orleans klebt noch im Rückspiegel, das Radio spielt eine Prince-artige Hymne mit deutschem Text. Dann ein kurzer Stopp in einem New Yorker Jazzclub. Wohin die SISA Brothers ihr nächster Abzweig führen wird, erlebt das Publikum an diesem Abend live im Dôme.

2021 hatten die SISA Brothers – unter ihnen Tom Schaffert, der mit seiner Elville Blues Band die Blues Sessions im dasHaus veranstaltet –, die Idee, mit ausgewählten Gästen eigene Songs live im Studio aufzunehmen und als Videos zu veröffentlichen. Nach den letzten erfolgreichen und energetischen Studioaufnahmen 2023 war da plötzlich die Lust, das Projekt auch auf die Bühne zu bringen. Durch die unterschiedlichen Gäste und Stilrichtungen ist jedes Livekonzert der SISA Brothers eine Wundertüte, bei dem alles möglich ist. Je nachdem, mit welchen Gastmusikern die Band gerade auf der Bühne steht, entwickelt sich eine einzigartige Energie, die jedes Konzert zu einem spannenden und einzigartigen Erlebnis macht.

Am 27. März sind neben Tom Schaffert an der Gitarre die Sängerin Fatma Tazegül, Elville Blues Band-Bassist Frowin Ickler, Keyboarder Jo Bartmes und Schlagzeuger Andy Eichenauer mit dabei.

Eine Veranstaltung des Fördervereins dasHaus e.V. Tickets und weitere Informationen gibt es auf www.dashaus-lu.de.

Quelle: Stadt Ludwigshafen