Landau/Südliche Weinstrasse – VRNflexline setzt neue Maßstäbe im ÖPNV

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – Rheinland-pfälzische Mobilitätsministerin Eder in Landau Individuelle, flexible und nachhaltige Moblität auf Abruf: die VRNflexline in Landau ist seit ihrem Start im Jahr 2022 ein voller Erfolg und zeigt, wie moderne On-Demand-Angebote den klassischen ÖPNV-Linienverkehr optimal ergänzen können – davon konnte sich jetzt auch die rheinland-

pfälzische Mobilitätsministerin Katrin Eder vor Ort überzeugen. Im Rahmen eines Präsentationstermins informierte sie sich über die Erfolgsgeschichte der VRNflexline in Landau und die neuesten Entwicklungen.

Mit der VRNflexline bietet der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) in Landau – und seit 2024 auch im Kreis Südliche Weinstraße – ein flexibles Shuttle-Angebot, das auf Abruf funktioniert und dabei vollumfänglich in das Tarifsystem des VRN eingebunden ist. Fahrgäste können ihre Fahrt unkompliziert über die MyVRN-App oder telefonisch buchen, profitieren von einem dichten Netz an (teils virtuellen) Haltepunkten und genießen dank der engen Integration in den VRN volle Kombinationsmöglichkeiten mit Bus und Bahn.

Die VRNflexline ergänzt seit ihrer Einführung in Landau den klassischen Linienverkehr und gewährleistet vor allem eine flexible Anbindung der Stadtdörfer. Ab 21 Uhr ersetzt sie zudem auf drei Linien den seitherigen Spätverkehr. Seit Dezember 2024 existiert in Landau im Zusammenspiel mit dem Linienverkehr täglich ein Rund-um-die-Uhr-ÖPNV-Angebot. Die vollelektrischen mit Ökostrom betriebenen Großraum-Pkw ermöglichen bei Bedarf eine barrierefreie Beförderung.

„Mit der VRNflexline zeigt der Verkehrsverbund Rhein-Neckar, wie innovativer On-Demand-Verkehr erfolgreich in den öffentlichen Nahverkehr integriert werden kann. Flexible und nachhaltige Mobilitätsangebote sind der Schlüssel für eine klimafreundliche Mobilitätsswende – genau solche Lösungen brauchen wir in Rheinland-Pfalz“, machte Katrin Eder, Ministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität des Landes Rheinland-Pfalz, deutlich.

Digitale Vernetzung: Buchung direkt über die myVRN-App bei voller Tarifintegration

Ein weiterer wichtiger Meilenstein ist die Integration der VRNflexline direkt in die zentrale myVRN-App. Damit können Fahrgäste ihre gesamte Route – ob mit Bus, Bahn oder On-Demand-Shuttle – in einer einzigen App planen, buchen und bezahlen. Hinzu kommt die volle Integration in den Verbundtarif.

Das bedeutet: eine Flexlinefahrt kostet immer nur genauso viel wie die Fahrt mit dem Bus oder der Bahn. Und alle Stammkunden mit dem Deutschlandticket zahlen nichts extra, denn die Flexline ist Teil des Gesamtmobilitätsangebotes des VRN und damit auch in der Flatrate enthalten

„Mit der vollständigen Tarifintegration und der sogenannten Tiefenintegration der VRNflexline in unsere zentrale Mobilitäts-App myVRN bieten wir unseren Fahrgästen ein nahtloses digitales Erlebnis ohne irgendwelche Zusatzkosten.

Eine App und ein Tarif für alle Verkehrsmittel im ÖPNV – damit wollen wir den öffentlichen Nahverkehr noch attraktiver machen und den Umstieg vom Auto erleichtern“, betont Dr. Michael Winnes, Geschäftsführer der VRN GmbH.

Landau setzt auf innovative Mobilitätslösungen

Auch die Stadt Landau profitiert von der erfolgreichen Einführung der VRNflexline. Das Angebot stärkt die Erreichbarkeit der Stadtdörfer und bietet insbesondere in den Abendstunden eine komfortable Alternative zum eigenen Auto. „Die Stadt Landau setzt sich seit Jahren schon für einen flexiblen ÖPNV ein. Das Ergebnis ist die VRNflexline Landau, die für alle Bürgerinnen und

Bürger unserer Stadt ein echter Gewinn ist. Sie verbindet die Stadtdörfer flexibel mit der Kernstadt und ist eine sehr gute Ergänzung zum Linienverkehr.

Unser Ziel ist es, die Mobilität hier vor Ort für alle einfach, nachhaltig und attraktiv zu gestalten – genau das setzt die VRNflexline Landau erfolgreich um“, hebt Dr. Dominik Geißler, Oberbürgermeister der Stadt Landau, die Bedeutung für die Region vor.

Zukunftsperspektiven für den On-Demand-Verkehr im VRN Der Erfolg der VRNflexline in Landau zeigt, dass flexible On-Demand-Verkehre eine zukunftsfähige Ergänzung des öffentlichen Nahverkehrs sein können. Die enge Verzahnung mit dem bestehenden ÖPNV im Verkehrsverbund Rhein-Neckar, die digitale Integration und der Einsatz umweltfreundlicher Fahrzeuge machen das Modell „VRNflexline“ besonders attraktiv. Die positiven Erfahrungen aus Landau können künftig auch in anderen Städten und Regionen des VRN genutzt werden, um erweiterte Mobilitätsangebote zu entwickeln – bereits im vergangenen Jahr konnte das On-Demand-Angebot ebenfalls erfolgreich im Kreis Südliche Weinstraße eingeführt werden.

„Der nächste logische Schritt ist nun die Erweiterung und Verbindung der VRNflexline in Landau mit dem bestehenden Angebot im Landkreis Südliche Weinstraße. Der On-Demand-Shuttle wird rund um Edenkoben und im Gäu bereits sehr geschätzt. Deshalb habe ich mich persönlich dafür eingesetzt, dass wir das VRNflexline-Angebot weiter ausbauen werden. So schaffen wir ein noch besser vernetztes, flexibles ÖPNV-Angebot für die gesamte Region“, betont Dietmar Seefeldt, Landrat des Landkreises Südliche Weinstraße.

Bildunterschrift:

V.l.: Dr. Michael Winnes (Geschäftsführer VRN GmbH), Dietmar Seefeldt (Landrat Landkreis Südliche Weinstraße), Katrin Eder (Ministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität des Landes Rheinland-Pfalz), Dr. Dominik Geißler (Oberbürgermeister Stadt Landau), Florian Maier (Mitglied des Landtages Rheinland-Pfalz).

Quelle/Foto: VRN GmbH