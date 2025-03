Kandel – Chormatinee am 23. März im Hagenbacher Kulturzentrum

Kandel / Metropolregion Rhein-Neckar – Von entspannt bis fetzig: Das moderne südpfälzische Vokalensemble Chorwerk präsentiert am Sonntag, 23. März im Hagenbacher Kulturzentrum und am Sonntag, 6. April im französischen Lauterbourg (Salle Polyvalente) ein abwechslungsreiches musikalisches Programm. Der Eintritt zur Chormatinee kostet jeweils 14 Euro. Einlass ist um 10 Uhr, das Konzert startet um 11 Uhr. Für echte Sonntagmorgen-Stimmung sorgen handgemachte Spezialitäten auf einem reichhaltigen Brunchbuffet: für 7 Euro pauschal schlemmen nach Lust und Laune. „Wir freuen uns ganz besonders auf die grenzüberschreitende Veranstaltung in Lauterbourg“, so Chorwerk-Vorstand Uli Steinmann. „Denn in unserem 40-köpfigen Ensemble finden sich Aktive, die im benachbarten Elsass wohnen, und wir hoffen auf neue Fans.“

Quelle/Foto: MARA Redaktionsbüro