Hüffenhardt: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall

Neckar-Odenwald Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar – Nach einem Unfall am Sonntagmittag in Hüffenhardt, sucht die

Polizei Zeugen.

Gegen 13:30 Uhr fuhr eine 73-Jährige in ihrem VW Golf in der Staugasse

in Richtung Kälbertshausen. Bei der Vorbeifahrt an einem, in einer

Parklücke am rechten Fahrbahnrand stehenden, weiteren Golf, aus dem gerade eine

Person aussteigen wollte, verlor die Frau die Kontrolle über ihr Fahrzeug und

streifte zunächst den geparkten Wagen. Im Anschluss prallte das Auto der

73-Jährigen gegen einen in die Gegenrichtung fahrenden Opel, wurde erneut abgewiesen

und schleuderte gegen eine Mauer, wo das Fahrzeug schließlich stehen blieb.

Die 73 -Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und wurde in ein

Krankenhaus gebracht. Die Schäden an den drei Fahrzeugen werden auf insgesamt rund

21.000 Euro geschätzt.

Da sich die Angaben der am Unfall beteiligten Personen

unterscheiden, hofft die Polizei auf unabhängige Zeugen. Diese werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu

melden.

Quelle: Polizeipräsidium Heilbronn