Heidelberg – Rucksack mit elektronischen Geräten aus Café gestohlen

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(ots) – Am Samstagabend gegen 20:30 Uhr wurde einem 23-Jährigen in einem Café in der Römerstraße in Heidelberg sein Rucksack gestohlen. Darin befanden sich mehrere elektronische Geräte im Wert von über 1.000 Euro, die mit einer Ortungsfunktion ausgestattet waren. Mithilfe dieser Funktion konnte eine Polizeistreife eines der Geräte lokalisieren. Die Spur führte zu einem Bus, der sich in der Kurfürstenanlage befand. Als die Streife ihn anhielt und betrat, konnte sie über das gezielte Abspielen eines Signals über das Kopfhörer-Case einen Tatverdächtigen ermitteln. Ein 25-Jähriger wurde vorläufig festgenommen. Teile des Diebesguts konnten sichergestellt werden. Der 25-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts des Diebstahls verantworten.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim