Heidelberg – Möglicher Warnstreik am 12. März: Auswirkungen auf Abfallentsorgung und Stadtreinigung

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Aufgrund eines angekündigten Warnstreiks am Mittwoch, 12. März 2025, kann es an diesem Tag bei der Abfallentsorgung und der Stadtreinigung in Heidelberg zu vorübergehenden Beeinträchtigungen kommen:

• Müllabfuhr: Sollte der Warnstreik wie angekündigt stattfinden, können die Touren der Abfallentsorgung nicht in vollem Umfang sichergestellt werden. Bürgerinnen und Bürger, deren Abfallbehälter am Streiktag nicht geleert werden, müssen sich darauf einstellen, dass diese erst beim nächsten regulären Abfuhrtermin geleert werden. Eine Nachholung des ausgefallenen Entsorgungstages ist nicht möglich.

• Stadtreinigung: Es kann zu Einschränkungen kommen, beispielsweise bei der Leerung der öffentlichen Abfallbehälter.

• Kundenservicecenter: Im Falle des Warnstreiks ist das Kundenservicecenter nicht erreichbar. Bei dringenden Anliegen können sich Bürgerinnen und Bürger per E-Mail an abfallwirtschaft@heidelberg.de wenden. Alternativ kann das Kontaktformular auf der Internetseite www.heidelberg.de/abfall verwendet werden.

• Winterdienst: Die Durchführung des kommunalen Winterdienstes ist auch während des Warnstreiks gewährleistet.

Die Stadt Heidelberg bittet um Verständnis für mögliche Einschränkungen.

Quelle: Stadt Heidelberg