Heidelberg – Energetische Sanierung: Diese Fördermöglichkeiten gibt es – Tipps vom Umweltamt

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Aufgrund eines angekündigten Warnstreiks am Mittwoch, 12. März 2025, kann es an diesem Tag bei der Abfallentsorgung und der Stadtreinigung in Heidelberg zu vorübergehenden Beeinträchtigungen kommen:

• Müllabfuhr: Sollte der Warnstreik wie angekündigt stattfinden, können die Touren der Abfallentsorgung nicht in vollem Umfang sichergestellt werden. Bürgerinnen und ...