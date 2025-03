Frankenthal – Stadt beteiligt sich am ersten landesweiten Warntag am 13. März

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Donnerstag, 13. März, findet erstmals ein landesweiter Warntag in Rheinland-Pfalz statt. Ziel dieses Aktionstages ist es, die Warnsysteme zu testen, die Bevölkerung für Warnmeldungen zu sensibilisieren und die Abläufe im neuen Lagezentrum Bevölkerungsschutz im Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz (LfBK) in Koblenz zu erproben.

Warnung über Cell Broadcast und Apps

Um 10 Uhr wird die Warnung über das Modulare Warnsystem (MoWaS) im Lagezentrum Bevölkerungsschutz ausgelöst. Dabei kommen verschiedene Warnmittel zum Einsatz, darunter Cell Broadcast sowie Warn-Apps wie NINA und KATWARN. Um 10.45 Uhr erfolgt die Entwarnung über die genannten Kanäle.

Beteiligung der Stadt Frankenthal

Die Stadt Frankenthal unterstützt den landesweiten Warntag aktiv: Um 10 Uhr löst die Feuerwehr Frankenthal im gesamten Stadtgebiet die Sirenen aus, um die Bevölkerung auf den Probealarm aufmerksam zu machen. Um 10.45 erfolgt auch hier die Entwarnung.

Zeitgleich veröffentlicht die Stadtverwaltung Hinweise und Informationen zum Warntag auf ihren offiziellen Social-Media-Kanälen, in der Frankenthal-App sowie auf der städtischen Website.

Informationen online und in Broschüre

Unter www.frankenthal.de/notfall hat die Stadtverwaltung Frankenthal alle wichtigen Informationen rund um mögliche Notfallsituationen zusammengefasst. Diese Hilfe zur Selbsthilfe gliedert sich vor allem in die Rubrik „Vorbereiten für Notfallsituationen“ und „Verhalten in Notfallsituationen“. Aber auch die offiziellen Notfallmeldestellen sowie die Störfall- und Notfall-Broschüre sind dort veröffentlicht. Gedruckte Exemplare wurden bereits in den Haushalten verteilt und sind im Rathaus erhältlich.

Weitere Informationen zum Warntag und zu den Warnsystemen sind auf der Website des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutz Rheinland-Pfalz unter lfbk.rlp.de zu finden.

Quelle: Stadt Frankenthal