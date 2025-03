Aglasterhausen: Skoda beim Vorbeifahren beschädigt

Aglasterhausen/Metropolregion Rhein-Neckar – In Aglasterhausen wurde am Sonntagnachmittag ein geparkter Skoda

Superb von einem Unbekannten beschädigt.

Der Wagen stand zwischen 16:30 Uhr und 17:10 Uhr am Fahrbahnrand der Hauptstraße. In diesem Zeitraum blieb vermutlich ein Fahrradfahrer, darauf deuten zumindest die Schäden am Fahrzeug hin, beim

Vorbeifahren an dem Pkw hängen und verursachte dadurch einen Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Anstatt sich um die Regulierung zu kümmern, radelte der Unbekannte einfach davon. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Mosbach

unter der Telefonnummer 06261 8090 entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Heilbronn