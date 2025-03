Speyer – erblüht: Fotoaufruf der Stadt Speyer im Rahmen der Kampagne „Tausende Gärten – Tausende Arten”

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – Auch in diesem Jahr rufen das Nachhaltigkeitsmanagement und das Bildungszentrum Villa Ecarius der Stadt Speyer alle Bürger*innen aus Speyer sowie der Umgebung dazu auf, Fotos einzureichen, die zeigen, wie sie aktiv zur Förderung der Artenvielfalt in ihrem Garten, auf dem Balkon oder vor dem Fenster beitragen.

„Insekten spielen eine wichtige Rolle in der Natur. Wer dem Insektensterben entgegenwirken möchte, kann schon im eigenen Garten oder auf dem Balkon einiges dafür tun. Denn selbst in der Stadt lassen sich tolle Oasen für Insekten schaffen, die deren Lebensraum wieder vergrößern”, erklärt Beigeordnete Irmgard Münch-Weinmann. „Daher freue ich mich sehr, dass wir auch in diesem Jahr wieder eine kreative Aktion zur Förderung der Artenvielfalt in Speyer anbieten können”, so die Umweltdezernentin.

Ob durch den Einsatz von samenfestem Saatgut, das Anlegen von Totholz-, Laub- und Steinhaufen, das Aufstellen von Nistkästen oder die Gestaltung von Trockenmauern – es gibt zahlreiche Möglichkeiten, die biologische Vielfalt zu unterstützen und somit einen wertvollen Beitrag zum Erhalt der Biodiversität zu leisten.

Bürger*innen aus Speyer und Umgebung sind eingeladen, bis zu drei Fotos pro Person im Zeitraum vom 22. März 2025 bis zum 31. August 2025 einzureichen. Die Fotos können per E-Mail an stadtbibliothek@stadt-speyer.de oder postalisch an die Stadtbibliothek Speyer (Bahnhofstraße 54, 67346 Speyer) gesendet werden.

Erstmals wird auf Initiative von Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler in diesem Jahr auch ein „Fotoaufruf für Kinder” angeboten: Alle jungen Naturfreund*innen, die noch nicht volljährig sind und ein eigenes Naturprojekt im Garten oder auf dem Balkon haben, können ein Foto unter dem Stichwort „Fotoaufruf Kinder” einreichen – entweder selbst oder mit Unterstützung ihrer Eltern.

„Der Schutz von Tier- und Pflanzenarten ist für uns alle wichtig, ob Groß, ob Klein. Mit der Aktion für Kinder wollen wir ermöglichen, dass auch schon die Jüngsten ein Bewusstsein für die Bedeutung der biologischen Vielfalt entwickeln und dabei kreativ sein können”, freut sich Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler über die Erweiterung der Beteiligungsmöglichkeit für Kinder und betont: „Für den Aufbau einer nachhaltigen Zukunft trägt es entscheidend dazu bei, alle mitzunehmen.”

Im Rahmen eines Vortrags mit Heike Boomgaarden am 8. Oktober 2025 wird unter allen Einsendungen von Erwachsenen ein Losverfahren durchgeführt, bei dem attraktive Preise zu gewinnen sind. Beiträge aus dem „Fotoaufruf für Kinder” werden gesondert gewürdigt und die teilnehmenden Kinder erhalten als Anerkennung ein kleines Präsent im Rahmen einer Einladung in die Stadtbibliothek.

Für weitere Informationen steht die Stadtbibliothek Speyer zur Verfügung per E-Mail an stadtbibliothek@stadt-speyer.de.

Quelle: Stadt Speyer