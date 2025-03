Römerberg – Einbruch in Lagerhalle

Römerberg/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Freitagnachmittag (07.03.25) um 16.45 Uhr wird die Polizei Speyer über eine offen stehende Tür an einer Lagerhalle in den Rauhweiden in Römerberg informiert.

Die entsprechende Seiteneingangstüre konnte beschädigt festgestellt werden. Nach Rücksprache mit einem Verantwortlichen erstreckt sich der Tatzeitraum über den 24.02.25.- 07.03.-25. Ob tatsächlich etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen.

Zeugen, die möglicherweise verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang in dem genannten Zeitraum gemacht haben, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Speyer oder per E-Mail (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen,