Mannheim – Die Adler Mannheim spielen in der Play-off-Serie gegen München

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Adler Mannheim haben ihr letztes Hauptrundenspiel in der DEL am Freitagabend gegen den Titelverteidiger Eisbären Berlin mit 4:5-Toren (1:2, 3:1, 0:1, 0:0, 0:1) nach Penaltyschießen verloren.

Vor 13.600 Zuschauern in der ausverkauften SAP Arena lagen die Adler im zweiten Drittel mit 1:3 zurück, dann drehten sie mit drei Toren in Folge das Spiel und führten mit 4:3. Doch 22,9 Sekunden vor der Schlusssirene im letzten Drittel gelang Eisbären-Kapitän Kai Wissmann der späte 4:4-Ausgleichstreffer für die Gäste aus Berlin.

Nach torloser Verlängerung gewannen die Eisbären Berlin das Penaltyschießen durch den Treffer von Lean Bergmann (65.). Mit dem einen Punkt haben sich die Mannheimer Adler den vierten Tabellenrang gesichert und treffen nun im Play-off-Viertelfinale auf den EHC Red Bull München. Die Münchner haben ihr letztes Hauptrundenspiel mit 3:6-Toren auswärts bei den Straubing Tigers verloren.

Die Adler Mannheim haben nun Heimrecht in der „Best of seven“-Play-off-Viertelfinalserie ab dem 16. März im Play-off-Viertelfinale gegen den EHC Red Bull München. Die genauen Termine für die ersten vier Eishockey-Begegnungen der „Best of seven“-Serie stehen schon fest. Am Sonntag (16. März um 14 Uhr) wird in der Mannheimer SAP Arena das erste Spiel gegen München ausgetragen, Spiel zwei findet am 19. März (19.30 Uhr) in München statt.

Das dritte Viertelfinale ist am Freitag 21. März (19.30 Uhr) dann wieder in der Mannheimer SAP Arena und am 23. März (19 Uhr) steigt das vierte Spiel in München. Ab dem Montag, 10. März um 12 Uhr, beginnt bei den Adlern Mannheim an allen bekannten Vorverkaufsstellen der Vorverkauf für die ersten beiden Play-off-Heimspiele am 16.3 und 21.3 in der Mannheimer SAP Arena. Weitere Informationen über die Adler Mannheim gibt es unter www.adler-mannheim.de.

Text & Foto: Michael Sonnick