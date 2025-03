Jockgrim – Geschwindigkeitskontrollen

Wörth am Rhein / Metropolregion (ots) Am frühen Morgen des 09.03.2025 gegen 05:30 Uhr brachen Unbekannte in die JET Tankstelle in Maximiliansau ein. Hierbei wurde eine im rückwärtigen Bereich befindliche Tür aufgebrochen, sodass sich Zugang verschafft werden konnte. Es wurden Zigarettenpackungen und Bargeld in unbekannter Höhe entwendet. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. ... Mehr lesen »