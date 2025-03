Rhein-Pfalz-Kreis – Feminismus nach der Wahl – Wohin gehen die Entwicklungen? Veranstaltung am 13. März zum Internationalen Frauentag im Heinrich Pesch Haus

Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. Zu einem Vortrag und anschließender Diskussion zum Thema „Feminismus nach der Wahl – wohin gehen die Entwicklungen?“ mit Eva Carolin Keller, Journalistin und Redakteurin bei Brigitte.de aus Hamburg, laden das Heinrich Pesch Haus sowie die Gleichstellungsstellen des Rhein-Pfalz-Kreises und der Stadt Ludwigshafen für Donnerstag, 13. März, 18 Uhr, ins Heinrich Pesch Haus, Frankenthaler Straße 229, ein.

Die politische Landschaft Europas verschiebt sich zunehmend nach rechts – doch was bedeutet das konkret für die Frauenrechte und Gleichstellung der Geschlechter? Welche Konsequenzen haben die verschiedenen Strömungen für die Freiheit und Selbstbestimmung der Geschlechter? Wie wirkt sich das auf Demokratie und politische Kulturen aus? In einer Zeit, in der gesellschaftliche und politische Veränderungen die Diskussion um Geschlechtergerechtigkeit neu entfachen, zeigt die Referentin in ihrem Vortrag die Breite der politischen Frauenbilder in Deutschland auf, erörtert die aktuellen Strömungen in anderen Ländern und diskutiert Chancen und Herausforderungen, die sich nach der Wahl ergeben können.

„Historisch entwickelten sich verschiedene Strömungen von Feminismus und zielten auf die Gleichstellung der Geschlechter in allen Bereichen – statt der Unterordnung von Frauen. Auf dem Weg zur Geschlechtergerechtigkeit gibt es weiterhin Handlungsbedarf. Dies werden wir in der Veranstaltung fokussieren“, so Ulrike Gentner, Direktorin Bildung im HPH.

Die Veranstaltung bietet auch Raum für den Austausch von Perspektiven, wie Solidarität zwischen den Geschlechtern und unter Frauen gefördert werden kann, und welche Strategien notwendig sind, um Diskriminierungen jeglicher Art vorzugehen.

Interessierte sind herzlich willkommen. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht. Aus organisatorischen Gründen wird um Anmeldung per E-Mail unter anmeldung@hph.kirche.org oder unter www.heinrich-pesch-haus.de gebeten.

Quelle Rhein-Pfalz-Kreis

