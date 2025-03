Worms- Polizeikontrollen , zahlreiche E-Scooter ohne Versicherungsschutz unterwegs

Worms/Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Im Laufe der Woche führte die Polizeiinspektion Worms zahlreiche Kontrollen von Elektrokleinstfahrzeugen, schwerpunktmäßig E-Scooter, im Stadtgebiet Worms durch.

Hierbei mussten die Beamten feststellen, dass ein Großteil der kontrollierten Fahrzeuge ohne gültigen Versicherungsschutz unterwegs war.

Am Sonntag, den 02.03.2025 wurden im Stadtgebiet Worms die ersten Kontrollen durchgeführt. Die traurige Bilanz: von 18 kontrollierten E-Scootern waren insgesamt 16 ohne Versicherungsschutz unterwegs. Beim Datenabgleich eines der Fahrzeuge stellte sich zudem heraus, dass der E-Scooter als gestohlen gemeldet wurde und zur Fahndung ausgeschrieben war. Die genauen Umstände werden nun im Rahmen eines Strafverfahrens geklärt. Der Scooter wurde im Anschluss durch die Wormser Polizei an die rechtmäßige Eigentümerin übergeben.

Am Folgetag, dem Rosenmontag, wurde bei 15 kontrollierten E-Scootern im Wormser Stadtgebiet an sämtlichen Fahrzeugen fehlender Versicherungsschutz festgestellt. Allen Kontrollierten wurde in Folge eine Weiterfahrt untersagt. Bei einem Fahrer lag zudem der Verdacht vor, dass er unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Er musste zur Blutentnahme mit zur Polizeidienststelle.

Das Fahren ohne Versicherungsschutz stellt eine Straftat dar, die Fahrer riskieren neben hohen Geldstrafen auch den Verlust des Versicherungsschutzes im Schadensfall.

Zum 01. März 2025 stand der jährliche Wechsel der Versicherungskennzeichen an. Wer also sein Kennzeichen noch nicht von grün auf blau gewechselt hat, sollte dies unverzüglich in die Wege leiten und Fahrten mit dem betreffenden Fahrzeug bis dahin unterlassen.

Die Polizei Worms wird auch in Zukunft verstärkt Kontrollen durchführen, um die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sicherzustellen und die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen.