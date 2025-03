Weinheim – Stadt und Deutsche Bahn treffen sich, um Verbesserung am Hauptbahnhof zu erörtern – Tägliche Reinigung

Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Weinheims Bahnhof wird schöner

Der Weinheimer Hauptbahnhof soll nach den Plänen der Deutschen Bahn schöner werden, was Aufmachung und Ausstattung angeht. Diese Nachricht hörten jetzt Vertreter der Stadt Weinheim durchaus mit Freude und großer Zustimmung, bei einem Treffen mit den Vertretern der Deutschen Bahn. Die Deutsche Bahn (DB) will ihre Bahnhöfe – auch in den kleinen Städten –in den nächsten Jahren nach eigenen Worten zu einem „Zugangstor zur nachhaltigen Mobilität und zur Visitenkarte einer jeden Stadt werden lassen“. Stadt und DB waren sich einig, dass der Weinheimer Hauptbahnhof dafür trefflich geeignet ist: mit dem Zentralen Omnibusbahnhof ZOB, der OEG-Haltestelle und der Weschnitztalbahn im direkten Umfeld – und mit der historischen Bausubstanz des Gebäudes.

An den Vor-Ort-Gesprächen mit der Bahn nahmen jetzt neben Bürgermeister Andreas Buske und seinem Referenten Patrick Walter, Vertreter von Tiefbauamt und Bauhof sowie der Verkehrsplanung und des Stadttourismus teil.

Die Reise soll laut Plänen der Bahn ab 2027 mit einer groß angelegten Sanierung der beiden Unterführungen, die aufgrund des baulichen Zustands erforderlich wird, an Fahrt gewinnen. Im Zuge der erforderlichen Maßnahmen an den Unterführungen sollen dann auch weitere Bereiche des Hauptbahnhofs und dessen Umfeld in Augenschein genommen und verbessert werden. Aber schon bis dahin soll sich der Zustand des Bahnhofs, vor allem was die Sauberkeit und entsprechend das Erscheinungsbild angeht, verbessern. „Wir hoffen, dass die Bemühungen auch von Seiten der Reisenden mit einem achtsamen und sozialen Verhalten unterstützt werden, denn eine langfristige Verbesserung kann nur gemeinsam erzielt werden“, so Bürgermeister Andreas Buske.

In diesem Zusammenhang versicherte Andrea Kadenbach, Leiterin Bahnhofsmanagement Mannheim, den Vertretern der Stadt erneut, dass der Weinheimer Bahnhof durch DB-Personal schon seit einiger Zeit sieben Mal pro Woche über mehrere Stunden lang täglich gereinigt wird – leider ist dies in Weinheim deutlich öfter nötig, als an anderen vergleichbaren Bahnhöfen. Die nördliche Unterführung, die unter Obhut der Stadt steht, wird ohnehin täglich gereinigt.

Patrick Walter betonte, dass Beschwerden hinsichtlich des Zustands des Bahnhofs über den Weinheimer Mängelmelder direkt und unkompliziert an die zuständigen Ansprechpartner bei der Bahn gemeldet werden können. Man war sich einig, dass dieses Engagement der Bahn in der Öffentlichkeit zu wenig zur Geltung kommt.

Unmittelbar sichtbare Verbesserungen soll es in den nächsten Wochen im Zusammenhang mit den Heimattagen geben, bei denen deutlich mehr Passagier-Ankünfte am Bahnhof erwartet werden. Dau gehören eine Grundreinigung der Unterführungen, ein Kunst-Graffiti-Projekt in der südlichen Unterführung, das Aufstellen von Begrüßungsbuchstaben auf der Wiese am ZOB, Begrüßungsbanner, Wegweiser in die City und sogar extra Personal, das die Gäste empfängt und Fragen beantwortet. Derzeit in Vergessenheit geratene Werbeschaukästen können vom Stadttourismus als Werbefläche genutzt werden.

Ab 2027 sind dann „große Würfe“ geplant: Beide Unterführungen müssen dann kernsaniert werden. Im Rahmen der geplanten Arbeiten soll dann auch das Bahnhofsgebäude sowie das Umfeld betrachtet werden und die Weiterentwicklung des Hauptbahnhofs erfolgen. Geplant sind dann Verbesserungen unter anderem bei der Wand – und Farbgestaltung, bei der Beschilderung und Wegeführung, beim Treppenzugang, bei den Fahrradständern und den Aufenthaltsflächen. Vertreter von Bahn und Stadt vereinbarten, weitere Treffen vor Ort, um die Verbesserungen verfolgen zu können.

Die Deutsche Bahn betreibt über das Mannheimer Bahnhofsmanagement, in deren Zuständigkeit auch der Weinheimer Hauptbahnhof fällt, eine 24-Stunden-Beschwerde-Hotline über die 0621-830 1055 oder per Mail an bahnhofsmanagement.mannheim@deutschebahn.com

