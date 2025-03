Haßloch – Versuchtes Tötungsdelikt – Mordversuch an Schwester

Haßloch / Metropolregion Rhein-Neckar – Am gestrigen Donnerstag (06.03.2025), gegen 10:45 Uhr, betrat ein 68-jähriger Mann den Garten seiner 71-jährigen Schwester in Haßloch und griff sie zunächst mit einem Elektroimpulsgerät an. Danach legte er ihr ein Seil um den Hals und zog es zu. Die von Zeugen verständigten Polizeikräfte konnten den Angriff des Mannes unterbinden und nahmen diesen vorläufig fest.

Die Frau erlitt schwere Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Lebensgefahr bestand nicht.

Der Tatverdächtige wurde noch am selben Tag dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Der 68-jährige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei Ludwigshafen haben die Ermittlungen zum Motiv und den Hintergründen der Tat aufgenommen.

Zur Aufklärung der Tat suchen wir Zeugen. Haben Sie etwas im Zusammenhang mit der Tat beobachtet? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Quelle: Staatsanwaltschaft Frankenthal / Pfalz (ots)