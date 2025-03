Mannheim – NACHTRAG – 57-jähriger Mann bedroht Passanten in der Mannheimer Innenstadt

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Ein 57-jähriger Mann bedrohte am Donnerstagabend in der Mannheimer Innenstadt zwei noch unbekannte Personen.

Der 57-Jährige wurde kurz nach 20 Uhr von einem Zeugen dabei beobachtet, wie er am Marktplatz mit zwei Personen in ein Streitgespräch geriet und im weiteren Verlauf ein Taschenmesser aus der Jacke hervorzog. Dieses richtete er drohend in Richtung der beiden Personen. Diese flüchteten umgehend in Richtung der F-Quadrate. Der 57-Jährige folgte den Beiden noch ein kurzes Stück, ließ dann jedoch von ihnen ab.

Der 57-Jährige konnte noch am Marktplatz angetroffen werden. Er war deutlich alkoholisiert.

Das Messer des Mannes wurde sichergestellt. Einen Alkoholtest lehnte er ab. Er wurde nach Feststellung seiner Personalien und Abschluss der weiteren polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen. Gegen ihn wird nun vom Polizeirevier Mannheim-Innenstadt wegen Bedrohung ermittelt.

Weitere Zeugen sowie die Geschädigten werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/1258-0 beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt zu melden

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim (ots)