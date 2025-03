Mannheim – Nach Todesfahrt: Notfallseelsorge verlängert Angebot

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Aufgrund des großen Zulaufs und erkennbaren Bedarfs wird die Notfallseelsorge, die seit der Todesfahrt am Montag für alle Bürgerinnen und Bürger im Einsatz ist, ihr Angebot vor Ort verlängern.

Dafür wird der rote Container der Feuerwehr Mannheim, der bereits seit Dienstagvormittag am Plankenkopf als Anlaufstelle diente, bis einschließlich Sonntag, 9. März, an diesem Ort stehen bleiben. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Notfallseelsorge – erkennbar an ihrer lila Warnweste – sind dort am Samstag und Sonntag von 11-17 Uhr ansprechbar.

Aktuell wird geprüft, ob das Angebot der Notfallseelsorge auch über das Wochenende hinaus verlängert werden kann. Sobald Ort und Zeiten abgestimmt sind, werden wir auf www.mannheim.de darüber informieren.

Im Zeitraum von Dienstagvormittag bis Donnerstagmittag konnten in dem eigens dafür bereitgestellten Container rund 350 Gespräche, einzeln oder im Familienverbund, geführt werden. In der Regel sind zeitgleich sechs Einsatzkräfte der Notfallseelsorge vor Ort. Der Container der Feuerwehr Mannheim dient als Anlaufpunkt und Ausgangspunkt auch für weitere Gesprächsangebote direkt auf den Planken. Insgesamt waren daran in den letzten Tagen 54 Einsatzkräfte beteiligt. Die Notfallseelsorge aus Mannheim wurde dabei durch umliegende Einheiten aus Ludwigshafen und Heilbronn unterstützt.

Wer über das Erlebte von Montag sprechen möchte, kann einfach vorbeikommen. Eine vorherige Terminvereinbarung ist nicht erforderlich.