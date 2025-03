Frankfurt – Ver.di-Streik am 10. März 2025 am Flughafen Frankfurt

Frankfurt / Aus der MRN-News Nachbarschaft – Aufgrund des Streiks durch die Gewerkschaft ver.di kommt es am Flughafen Frankfurt am Montag, 10. März, ganztägig zu massiven Beeinträchtigungen. Der Flughafenbetrieb kann nicht vollumfänglich gewährleistet werden. Fluggäste werden gebeten, von der Anreise an den Flughafen abzusehen. Auch die Umsteigeverkehre sind betroffen. Informationen rund um den Abflug erhalten Flugreisende auf den Internetseiten ihrer jeweiligen Fluggesellschaft oder auf www.frankfurt-airport.com

