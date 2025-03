Weinheim – FREIWILLIG MEHR ERLEBEN bei der AWO Rhein-Neckar

Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Der AWO Kreisverband Rhein-Neckar e. V. sucht Freiwillige, FSJ (Freiwilliges Soziales Jahr) und BFD, (Bundesfreiwilligendienst) in sozialen Bereichen, wie: Sozialpsychiatrie, Kinderkrippen, Schulbegleitung, Tagespflege Senioren.

Ein Freiwilligendienst beginnt ab 01.09. (anderer Zeitpunkt möglich) und dauert in der Regel in Vollzeittätigkeit 12 Monate. Der Einsatz wird vergütet und es stehen 27 Urlaubstage und 25 Seminartage zu.

AWO Rhein-Neckar sucht zuverlässige und kommunikative Menschen, die Freude an der Arbeit mit anderen haben. Offenheit für Neues ist wichtig – genauso wie die Bereitschaft, sich ohne Vorbehalte auf neue Erfahrungen einzulassen.

Ein Freiwilligendienst bietet die Chance, sich einzubringen, sich zu engagieren und Verantwortung zu übernehmen und erste Erfahrungen in der Arbeitswelt zu sammeln. Es kann auch eine wertvolle Möglichkeit sein, die Zeit bis zum Start einer Ausbildung oder eines Studiums sinnvoll zu überbrücken.

Wer hat Lust dabei zu sein?

Fragen/Bewerbungen an Heike Wirsching, Tel.: 06201 4853-433 oder heike.wirsching@awo-rhein-neckar.de

Weitere Infos gibt es auf AWO Rhein-Neckar Homepage: www.awo-rhein-neckar.de, Freiwilligendienste

Kontakt:

AWO Kreisverband Rhein-Neckar e. V.

Heike Wirsching

Burggasse 23, 69496 Weinheim

Tel.: 06201 4853-433

heike.wirsching@awo-rhein-neckar.de

www.awo-rhein-neckar.de