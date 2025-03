Speyer – Vorsorge schon geregelt? Gemütlicher Themennachmittag mit Kaffee

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Donnerstag, 13. März 2025, um 15 Uhr, veranstaltet des Seniorenbüro Speyer in Kooperation mit dem Sozialdienst katholischer Frauen und Männer (SKFM) Diözesanverein einen gemütlichen Nachmittag mit Kaffee und Keksen für alle interessierten Personen zu den Themen Vorsorgeverfügungen und Betreuung. Die Veranstaltung findet im Veranstaltungsraum des Seniorenbüros, Maulbronner Hof 1a, welcher barrierefrei ist, statt.

Annegret Robbauer, Mitarbeiterin des Betreuungsvereins in Speyer, gibt den Zuhörer*innen einen Überblick über vorsorgende Verfügungen wie Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung und Patientenverfügung. Auch die Hintergründe einer rechtlichen Betreuung und die Neuerungen der seit 1. Januar 2023 geltenden Betreuungsrechtsreform, unter anderem das Ehegattenvertretungsrecht, werden erläutert. Die Teilnehmenden haben die Möglichkeit Fragen zu stellen, Broschüren zu erhalten oder auch weiterführende Gespräche mit der Referentin zu vereinbaren.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos.

Bis Mittwoch, 12. März 2025, kann eine Anmeldung zur Veranstaltung eingereicht werden. Das Seniorenbüro ist telefonisch unter 06232 14- 2661 von Montag bis Donnerstag zwischen 9 und 12 Uhr sowie per Anrufbeantworter erreichbar. Eine Anmeldung kann ebenfalls per E-Mail an seniorenbuero@stadt-speyer.de eingereicht werden.

Quelle: Stadt Speyer