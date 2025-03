Speyer – Eierschlacht in Bäckerei

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Am Mittwochabend, gegen 18 Uhr kam es in einer Bäckereifiliale im Weißdornweg zwischen einer 49-jährigen Verkäuferin und einer 45-jährigen Kundin zunächst zu verbalen Streitigkeiten wegen einer geleerten Auslage. Der Streit schaukelte sich hoch, als die Kundin plötzlich nach zum Verkauf stehenden, hartgekochten Eiern griff und diese nach der Verkäuferin warf. Die Verkäuferin setzte sich mit einigen Eierwürfen in Richtung der Kundin zur Wehr und wurde von dem ebenfalls anwesenden, 42-jährigen Ehemann der Kundin noch bedroht. Am Ende der “Eierschlacht” war niemand verletzt, auf beiden Seiten der Fronten lagen jeweils 16 Eier und es entstand ein Gesamtschaden in niedriger, zweistelliger Höhe.

Polizeidirektion Ludwigshafen

