Schifferstadt – Strich für Strich – von der Zeichnung in die Farbe Eduard Schwöbel stellt im Alten Rathaus aus

Schifferstadt/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Mittwoch, 19. März laden die Stadtverwaltung Schifferstadt und das Kulturbüro des Rhein-Pfalz-Kreises um 19 Uhr zur Vernissage der Ausstellung „Strich für Strich – von der

Zeichnung in die Farbe“ ins Alten Rathaus, Marktplatz 1 ein.

Künstler Eduard Schwöbel wird persönlich anwesend sein und für Fragen zur Verfügung stehen.

Die Laudatio übernimmt Karlheinz Treiber, der als Künstler seit vielen Jahren in der Kultur- und Kunstszene in

Heidelberg und Hirschberg verankert ist.

Seit 1989 ist er Mitorganisator der Hirschberger Kulturtage.

Pianistin Regina Litvinova wird die Ausstellungseröffnung musikalisch begleiten.

Eduard Schwöbel wurde 1948 in Ludwigshafen geboren. Nach ersten Unterweisungen durch

Christel Abresch und Werner Brand folgten schnell mehrere Ausstellungen zum Beispiel in

Mannheim, Trier, Dannstadt und Kleinniedesheim. Außerdem nahm er an

Wanderausstellungen und Gemeinschaftsausstellungen teil. In der Zeit von 1990 bis 2010

führten ihn regelmäßige Studienreisen nach Frankreich.

In der Schifferstadter Ausstellung zeigt Eduard Schwöbel alles von Zeichnungen bis zu

farbigen Kunstwerken aus den letzten 30 Jahren. Die Ausstellung ist außer bei der Vernissage

an den darauffolgenden Wochenenden: 22. und 23. März, 29. und 30. März und 5. und 6.

April in der Zeit von 11 bis 16 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Text und Foto: Stadtverwaltung Schifferstadt