Schifferstadt – Eva Lax ist die neue Leiterin der Stadtbücherei

Schifferstadt/Metropolregion Rhein-Neckar – Vor 20 Jahren hat sie ihr Abitur in Schifferstadt gemacht, jetzt ist sie als neue Leiterin der Stadtbücherei zurück: Eva Lax. „Es ist ein bisschen wie heimkommen“, beschreibt die

39-Jährige das Gefühl beim Antritt ihrer Stelle.

Anfang März hat Eva Lax Martina Kees abgelöst, die die Stadtbücherei vor 37 Jahren mit

eröffnet und seitdem geleitet hat. Damit tritt sie in große Fußstapfen, wie sie selbst sagt.

„Ich habe Respekt davor, diese Position anzutreten und muss erstmal hineinwachsen – die

Stadtbücherei ist ein wichtiger Ort in Schifferstadt, ein Platz für alle, für Chancengleichheit

und Bildungsfreiheit. Sie bietet schon jetzt ein breites bibliothekspädagogisches Angebot,

das ich mit dem Team gerne noch breiter ausbauen möchte.

Eins meiner Ziele ist es, wirklich alle Kindertagesstätten und Schulen zu erreichen. Die Aufgabe einer Bibliothek, Lesefreude zu wecken und zu fördern, liegt mir sehr am Herzen. Je früher, desto besser. Denn

Lesekompetenz ist letztendlich der Grundstein für Bildung und lebenslanges Lernen. Aber

auch die Bücherei als dritten Ort zu haben, also ein Platz zwischen Zuhause und Arbeit oder

Schule, finde ich wichtig – und zwar für alle Generationen.“

Eva Lax hat einen Bachelor in Bibliotheks- und Informationsmanagement. Seit ihrem

Abschluss 2008 hat sie in verschiedenen Abteilungen der Stadtbibliothek Mannheim

gearbeitet – insgesamt knapp 17 Jahre mit Unterbrechungen durch die Elternzeiten für ihre

vier Kinder. Sie freue sich sehr auf den Kontakt zu den großen und kleinen Leserinnen und

Lesern, den Institutionen und auf die Zusammenarbeit mit dem Team der Bücherei.

Dieses hat sich zu Eva Lax´ Stellenantritt neu aufgestellt: „Da ich nicht in Vollzeit da bin,

sondern an vier Tagen in der Woche, mussten natürlich einige der Aufgaben neu aufgeteilt

werden. Zukünftig werde ich mich unter anderem um die Besuche der Kindertagesstätten,

die Auswahl der Bilderbücher, die Veranstaltungen und die Öffentlichkeitsarbeit kümmern.“

Es sei eine glückliche Fügung, dass sie nun in Schifferstadt arbeite, so Eva Lax. „Tatsächlich

hatte ich in meiner Schulzeit mal eine Klassenführung mit Frau Kees hier in der

Stadtbücherei und hatte seit dem Studium immer im Hinterkopf, dass ich gerne mal dort

arbeiten würde“, erzählt sie, „als ich dann kurz vor Bewerbungsschluss gesehen habe, dass

die Stelle auch in Teilzeit möglich ist, dachte ich „Das ist meine Chance!“ und jetzt bin ich

da.“



Martina Kees geht in Rente

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge verabschiedete sich Martina Kees Ende

Februar in den Ruhestand.

Die heute 63-Jährige eröffnete die Stadtbücherei am 2. November 1988 an der Seite des Kultusministers des Landes Rheinland-Pfalz und des damaligen Bürgermeisters Josef Sold. Am Tag nach der Eröffnung durften erstmalig

Besucherinnen und Besucher in den rund 10.000 Medien – vom Buch, über Spiele und

Zeitschriften bis hin zu Kassetten – stöbern. „Von 0 auf 1.000 Anmeldungen in vier Wochen –

wir wurden echt gestürmt“, erinnert sich Martina Kees.

Seitdem hat sie die Stadtbücherei, so wie sie viele Leserinnen und Leser kennen und lieben, mit aufgebaut. Immer im Blick: Die Entwicklung und Offenheit gegenüber neuen Medien. So ist die Stadtbücherei 2010 sogar

eines der Gründungsmitglieder der Onleihe Rheinland-Pfalz, die es Inhaberinnen und

Inhabern eines Bibliotheksausweises ermöglicht, verschiedenste E-Medien direkt vor Ort

oder auch bequem von zuhause aus zu downloaden.

Nach fast 40 Jahren Arbeitsleben und Büchereialltag verlässt Martina Kees nun den ihr

vertrauten Platz. „Ich denke, jetzt ist der richtige Zeitpunkt“, sagt sie, „ich habe meinen Beruf

immer mit Freude gemacht und tue das bis heute. Doch jetzt merke ich, dass meine Kräfte

nachlassen, also möchte ich mein Arbeitsleben positiv abschließen.“ Sie freue sich auf eine

Zeit ohne Termine, aber auch den einen oder anderen Besuch in der Stadtbücherei – jetzt

eben als Gast.

„Mit Martina Kees geht nicht nur eine langjährige und engagierte Mitarbeiterin, sondern ein

Teil der Geschichte unserer Stadtbücherei“, sagt Bürgermeisterin Ilona Volk, „sie hat die

Bücherei mit aufgebaut – zum Leben erweckt – könnte man fast sagen. Dafür möchte ich

mich von ganzem Herzen bedanken – ohne Frau Kees gäbe es diesen beispiellosen Wohlfühl-

und Bildungsort nicht in unserer Stadt. Mit Eva Lax haben wir eine tolle neue Leiterin

gefunden – ich freue mich auf die Zusammenarbeit und bin mir sicher, dass Frau Lax eine

Bereicherung für unsere Stadtbücherei ist.“

Quelle Text u. Fotos: Stadtverwaltung Schifferstadt