Sandhausen – Mit 66 Jahren ist noch lange nicht Schluss… vor dem Festhallen-Umbau ist Feiern ein Muss

Sandhausen / Metropolregion Rhein-Neckar. Vor dem Umbau verabschiedet sich Sandhausen mit einem fantastischen Programm von der gemeindeeigenen Turn- und Festhalle

Die Gemeinde sagt „Auf Wiedersehen“ und lädt herzlich ein, die Turn- und Festhalle vor ihrer geplanten Sanierung und Erweiterung zum Sport- und Kulturzentrum gemeinsam gebührend zu verabschieden. Nach 66 Jahren im Herzen der Hopfengemeinde ist es nun an der Zeit, der traditionsreichen Gemeindehalle den wohlverdienten Abschied zu bereiten. Doch keine Sorge: Das Ende der Turn- und Festhalle bedeutet keinesfalls das Ende des kulturellen und sportlichen Lebens in Sandhausen. Vielmehr markiert der bevorstehende Umbau den Beginn eines neuen Kapitels, das die Gemeinschaft der Gemeinde auch in Zukunft wesentlich bereichern wird und den Geist der Dorfschenke als Treffpunkt für die Bürgerschaft wieder aufleben lassen soll.

Sechs Tage voller Freude und Vielfalt

Vom 20. bis 30. März 2025 haben alle Interessierten und Feierfreudigen die Möglichkeit, noch einmal ein einzigartiges Programm in der Turn- und Festhalle Sandhausen zu erleben. An sechs Veranstaltungstagen wird ein bunter Mix aus Unterhaltung, Spaß und Kultur geboten. Von Senioren-Bingo über Comedy Stand-Up bis hin zur Closing-Party mit der Band XTREME ist hier für jede Altersgruppe etwas dabei.

Dieser Abschied ist eine Gelegenheit, die gemeinsame Zeit in der Turn- und Festhalle zu feiern und das Gebäude noch einmal in all seiner Tradition zu genießen. „Wir möchten der Halle einen gebührenden Abschied bereiten und gleichzeitig die Vorfreude auf das neue Sport- und Kulturzentrum wecken. Der geplante Umbau zu einem modernen Sport- und Kulturzentrum stellt einen Meilenstein für unsere Gemeinde dar. Wir freuen uns auf das neue Gesicht der Halle und die erweiterten Möglichkeiten als zentraler Treffpunkt für Sport und Kultur für unsere Gemeinschaft“, so Bürgermeister Hakan Günes.

Verpassen sollten Sie das keinesfalls!

Nutzen Sie diese letzte Gelegenheit, die Turn- und Festhalle in ihrer alten Form zu erleben, und feiern Sie mit Sandhausen das Ende einer Ära. Das Programm verspricht generationsübergreifend für Jung und Alt unvergessliche Momente. Wir freuen uns auf zahlreiche Besucher, die mit uns die letzten Tage der Halle gebührend feiern!

Veranstaltungsdaten:

· 20. März, 14:30 Uhr:

Senioren-Bingo – Ein geselliger Nachmittag für Seniorinnen und Senioren

· 21. März, 17:00 Uhr:

Wreckingball for Teens – Action und Spaß mit Bubble-Soccer, PS5 Turnier, Fotobox und Pizza für alle

· 23. März, 13:00 Uhr:

Theo Tollpatsch

& 15:00 Uhr:

Rock4Kids – Kids Day mit jeder Menge lustige Unterhaltung für die jüngsten Gäste.

· 27. März, 19:30 Uhr:

Comedy Stand-Up Abriss – Lachgarantie mit einem unschlagbaren Line-up bestehend aus Host John Smile, Maria Clara Groppler, Samuel Sibilski, Falk Pyrczek, Matthias Ludwig und Moritz Hohl

· 28. März, 20:00 Uhr:

Closing-Party mit XTREME – Stillstehen verboten: Die große Abschiedsparty mit Music Show, die den Abend zu einem unvergesslichen Erlebnis machen wird

· 30. März, 10:00 Uhr:

Ökumenischer Abschiedsgottesdienst – Zum Innehalten und Gedenken an die wunderbare Zeit die hinter uns liegt, aber auch ein freudiger Blick in die Zukunft.

