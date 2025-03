Mannheim – SV Waldhof verringert mit dem Heimsieg gegen Aachen den Rückstand

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Der SV Waldhof Mannheim hat das Duell um den Klassenerhalt gegen Alemannia Aachen mit 2:1 (Halbzeit 1:0) gewonnen. Beim zweiten Heimsieg am Sonntag in Folge gingen die Waldhöfer durch André Becker in der 18. Minute vor 12.920 Zuschauern im Mannheimer Carl-Benz-Stadion mit 1:0 in Führung. In der zweiten Halbzeit erhöhte Julian Riekmann (68.) mit einem Kopfballtreffer auf 2:0. Der Aufsteiger aus Aachen konnte nur noch durch das Anschlusstor von Sasa Strujic (76.) zum 2:1-Endstand verkürzen.

Mit dem siebten Saisonsieg und sechsten Heimerfolg hat der SV Waldhof Mannheim mit 30 Punkten auf dem 17. Tabellenplatz nur noch einen Zähler Rückstand auf Gegner Aachen und den SV Sandhausen mit jeweils 31 Punkten.

Die 3. Liga ist sehr ausgeglichen, Tabellenführer ist Dynamo Dresden vor Energie Cottbus mit jeweils 48 Punkten. Als Dritter hat der 1. FC Saarbrücken (47 P.) nur einen Zähler Rückstand. Auch beim Kampf um den Abstieg ist es sehr spannend. Als Tabellenelfter hat die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund nur drei Zähler mehr als der SV Waldhof Mannheim.

Am nächsten Wochenende spielen die Waldhöfer am Sonntag, 9. März um 19 Uhr, auswärts bei Rot-Weiss Essen, die mit 33 Punkten Tabellenzwölfter sind. Das Hinspiel in der Vorrunde hatte der SV Waldhof Mannheim mit 1:0 gegen Essen zu Hause gewonnen. Danach findet am Mittwoch, 12. März um 19 Uhr, das Kurpfalz-Derby gegen den SV Sandhausen im Mannheimer Carl-Benz-Stadion statt. Im Hinspiel feierte der SV Sandhausen einen 2:1-Heimsieg gegen die Waldhöfer. Weitere Informationen über den SV Waldhof Mannheim gibt es unter www.svw07.de.

Text Michael Sonnick