Mannheim – DHBW Campus-Tag am 14. März – Der Infotag zum dualen Studium in der Stadt

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Hochschulluft schnuppern, den Campus entdecken, die eigene Zukunft planen: Am 14. März 2025 findet von 14 bis 18 Uhr der CampusTag an der DHBW Mannheim statt und bietet Studieninteressierten die Möglichkeit, an einem Nachmittag alles Wichtige rund um das duale Studium und 50 Studienangebote zu erfahren – persönliche Beratung, Erfahrungsberichte und Kontakte zu über 120 Unternehmen inklusive.

Der DHBW CampusTag am 14. März am Campus Coblitzallee ist eine der besten Gelegenheiten für Studieninteressierte, sich über das vielfältige Studienangebot in den Bereichen Technik, Wirtschaft, Gesundheit, Informatik und Medien an der DHBW Mannheim zu informieren und direkt mit einem der über 120 Unternehmen vor Ort Kontakt aufzunehmen. Wer gern studieren, aber auch etwas Praktisches machen und einen zukunftssicheren Berufsweg gehen möchte, kann mit einem dualen Studium die ideale Kombination für sich entdecken. Denn hier steht praxisrelevantes Wissen im Mittelpunkt. Während des dreijährigen Studiums sind die Studierenden nicht nur an der DHBW eingeschrieben, sondern gleichzeitig bei einer Firma angestellt. Alle drei Monate wechseln sie zwischen einer Theoriephase am Campus und einer Praxisphase beim Arbeitgeber, wo dieses Wissen direkt anwendet wird. Gehalt schon während des Studiums und sehr gute Berufsperspektiven sind weitere Pluspunkte. Die meisten Absolventen erhalten direkt einen Folgevertrag im Unternehmen – mit dem dualen Studium gelingt der sichere Einstieg ins Berufsleben also quasi schon mit dem ersten Studientag.

Persönliche Beratung

Die Phase der Studienorientierung konfrontiert junge Menschen mit zahlreichen Fragestellungen: Welche Studienrichtung ist die richtige für mich? Was mit Medien, Gesundheit, BWL oder Technik? Was bedeutet es dual zu studieren? Wie finde ich einen passenden Unternehmenspartner? Um das herauszufinden, können sich Interessierte am CampusTag an Infoständen zu insgesamt 50 Studienangeboten einen Überblick verschaffen und sich von Mitarbeitern, Professoren und der Studienberatung individuell zu ihrer Studienentscheidung beraten lassen. Im beliebten Format „Meet a Student” geben Studierende in der ungezwungenen Atmosphäre des Learning Centers einen authentischen Einblick in das Studium und das Studi-Leben – von Anforderungen und Organisation bis hin zu Freizeit-Tipps und Wohnungssuche. On top berichten Vertreter der Partnerunternehmen aus erster Hand von den Praxisphasen und freuen sich, Studieninteressierte kennenzulernen. Bei der Suche nach einem Studienplatz unterstützt die DHBW am Infostand zur Bewerbungsplattform StudyUp.

Vorträge, Tipps zur Bewerbung, Campustouren

Allgemeine Themen, wie Zulassungsvoraussetzungen, Finanzierung, Studienablauf oder Wichtiges zum Bewerbungsprozess, werden in mehreren Vorträgen vorgestellt und können bei den Infoständen der DHBW, dem International Office, dem Studierendenwerk oder der Agentur für Arbeit geklärt werden. Wer starke Tipps für eine erfolgreiche Bewerbung bekommen möchte, ist beim Bewerbungscoaching richtig.

Auf Campustouren zu Schwerpunkten wie z. B. Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Industrie 4.0 kann die Hochschule samt Vorlesungsräumen und modernen Laboren erkundet werden. Weitere Highlights sind die Studienplatz-Wall mit freien Studienplätzen für 2025, studentische Projekte wie die TIGERs, aktuelle Weltmeister im Roboterfußball, oder das Rennwagen-Team CURE, der Infostand zum dualen Master, die Präsentation des TechCafés – dem Vernetzungsangebot für Studentinnen der Technik, Infos zur erfolgreichen Mathe-Studienvorbereitung, u. v. m.

„Wie immer ist der CampusTag eine ideale Plattform, um die Stärken des dualen Studiums kennenzulernen und den Austausch zwischen Studieninteressierten und unseren Partnerunternehmen zu fördern. Nicht selten der Ausgangspunkt für ein erfolgreiches Studium und eine spätere Karriere im Unternehmen”, betont Prof. Dr. Georg Nagler, Rektor der DHBW Mannheim. „Wir freuen uns darauf, viele interessierte Besucher bei uns am Campus begrüßen zu dürfen.”

Weitere Informationen

Die DHBW ist die größte Hochschule in Baden-Württemberg mit zwölf Studienorten im ganzen Land – Mannheim ist der zweitgrößte davon. Der Standort Mannheim kooperiert mit knapp 2 000 Unternehmen und Institutionen, bei denen Studierende mit einem Studium direkt ins Berufsleben einsteigen. Als Erfinderin des dualen Studiums ist die DHBW die erfahrenste Anlaufstelle für duale Studiengänge in ganz Deutschland.

Alle Informationen zum DHBW CampusTag, weitere Programmpunkte sowie das Ausstellerverzeichnis der Partnerunternehmen vor Ort: www.dhbw-campustag.de.

Die Veranstaltung ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Anreise mit dem ÖPNV wird empfohlen, da Parkmöglichkeiten am Campus nur in begrenztem Umfang zur Verfügung stehen.

Quelle: Duale Hochschule Baden-Württemberg Mannheim