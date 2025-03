Ludwigshafen – Vermisste 14-Jährige wohlbehalten zurück

Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Nur ein Test: Am Donnerstag, 13. März 2025, findet der erste landesweite Warntag statt. Dabei werden in ganz Rheinland-Pfalz Warnmittel erprobt. Gegen 10 Uhr wird das Lagezentrum Bevölkerungsschutz des Landes Rheinland-Pfalz alle an das Modulare Warnsystem (MoWaS) angeschlossenen Warnmittel (u.a. die Warn-Apps Nina und Katwarn) zentral auslösen. Außerdem werden Handybesitzer ... Mehr lesen »