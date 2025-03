Ludwigshafen – Strom vom Balkon, Fast Fashion oder die richtige Ernährung – Web-Seminare der Verbraucherzentrale im März

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Ist eine Elementarschadenversicherung sinnvoll? Wie funktionieren Steckersolargeräte für den Balkon? Wann ist der richtige Zeitpunkt, um mit der Beikost zu beginnen? Diese und weitere Fragen werden in verschiedenen Web-Seminaren der Verbraucherzentrale im März geklärt. Die Teilnahme an allen Web-Seminaren ist kostenlos und es können Fragen an die Expert:innen der Verbraucherzentrale im Chat gestellt werden.

Web-Seminar: Gut versorgt ins hohe Alter – Tipps zum Essen und Trinken

Wie lässt sich die Ernährung für Senior:innen im hohen Alter und bei Pflegebedürftigkeit so gestalten, dass sie nicht nur schmackhaft, sondern auch gesundheitsfördernd ist? Die Antwort darauf liegt in der richtigen Auswahl und Häufigkeit von Lebensmitteln, die den Bedürfnissen der Bewohner gerecht wird. Ein durchdachtes Verpflegungsangebot kann entscheidend dazu beitragen, Nährstoffmängel zu vermeiden und damit ernährungsbedingten Krankheiten vorzubeugen. Hier setzt das zweigeteilte Web-Seminar an, das praktische Unterstützung und wertvolle Tipps bietet.

Das Web-Seminar richtet sich vor allem an pflegende Angehörige aber auch an angelernte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Wohn-Pflege-Gemeinschaften sowie Seniorinnen und Senioren.

Teil 1 des Web-Seminars findet am Donnerstag, 13. März, um 14:30 Uhr statt und dauert ca. 90 Minuten.

Teil 2 des Web-Seminars findet am Donnerstag, 20. März, um 14:30 Uhr statt und dauert ca. 90 Minuten.

Lunch and Learn: Fast oder Fashion?

Second-Hand boomt und neue Materialien, Siegel und Werbung versprechen mehr Nachhaltigkeit beim Kleiderkauf. Doch Fast-Fashion bleibt gefragt, mit negativen ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Folgen rund um den Globus. Und selbst die, die nachhaltige Kleidung kaufen möchten, blicken im Dschungel der Nachhaltigkeitsversprechen kaum durch.

In einer digitalen Mittagspause nimmt Ruth Preywisch von der Verbraucherzentrale unseren Umgang mit Textilien und die Probleme entlang der textilen Lieferketten in den Blick. Dazu gibt sie konkrete Tipps für einen nachhaltigeren Kleiderschrank und zeigt, worauf man achten kann, um nicht auf falsche Nachhaltigkeitsversprechen hereinzufallen.

Das Lunch and Learn findet am Mittwoch, 19. März, um 12:30 Uhr statt.

Web-Seminar: Sonnenenergie auf meinem Balkon

Photovoltaikanlagen haben sich etabliert und tragen derzeit in Deutschland mit rund 15 Prozent zur Gesamtstromerzeugung bei. Doch nicht jeder Haushalt hat ein Dach oder das nötige Budget für eine große Photovoltaikanlage. Eine Alternative sind kleine, steckerfertige Solarmodule für Balkon, Terrasse oder Vordach. Mit einem Steckersolargerät können auch Mieter:innen oder Wohnungseigentümer:innen ihren eigenen Solarstrom erzeugen.

Über die Steckersolargeräte informiert ein Energieberater der Verbraucherzentrale in einem kostenlosen Web-Seminar am Mittwoch, 19. März, um 18:00 Uhr.

Web-Seminar: Elementarschadenversicherung – Versicherungsschutz gegen extreme Naturgefahren

In den letzten Jahren haben zahlreiche Starkregenereignisse und Überschwemmungen gezeigt, wie wichtig ein umfassender Versicherungsschutz für Hausbesitzer:innen ist. Worauf es bei einer Elementarschadenversicherung ankommt und wie eine bestehende Wohngebäudeversicherung sinnvoll um den wichtigen Schutz ergänzt werden kann, klärt Anna Follmann von der Verbraucherzentrale in einem digitalen Vortrag.

Das Web-Seminar findet am Mittwoch, 26. März, um 17:00 Uhr statt und dauert ca. 60 Minuten.

Web-Seminar: Richtige Ernährung von Anfang an

Wenn ein Baby geboren ist, wollen die frisch gebackenen Eltern keine Fehler machen. Auch in Ernährungsfragen sind sie unsicher: Wie lange stillen? Wie können Allergien vorgebeugt werden? Welches Wasser ist geeignet? Ab wann können Obstmus, Gemüse- oder Getreidebrei gefüttert werden? Ist Selberkochen oder Fertignahrung besser geeignet? Antworten auf diese und viele weitere Fragen junger Eltern beantwortet eine Ernährungsexpertin der Verbraucherzentrale in dem Web-Seminar.

Das Web-Seminars findet am Donnerstag, 27. März, um 10:00 Uhr statt und dauert ca. 90 Minuten.

Anmeldung

Die Teilnahme an allen Web-Seminaren ist kostenlos. Spezifische Fragen werden im Live-Chat beantwortet. Interessierte können sich unter www.verbraucherzentrale-rlp.de/webseminare-rlp anmelden.

Um an den Web-Seminaren teilnehmen zu können, wird ein Computer mit Internetzugang und Lautsprecher benötigt. Ideal ist ein Kopfhörer. Weitere Informationen und den Link zum Web-Seminarraum erhalten Interessierte im Anschluss an die Anmeldung.

Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz