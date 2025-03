Ludwigshafen – Schulbuchausleihe 2025/2026: Anträge noch bis 17. März stellen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.Eltern mit einem Einkommen

unterhalb der festgelegten Einkommensgrenze können noch bis 17. März

2025 für ihre Kinder Anträge zur Teilnahme an der kostenlosen

Schulbuchausleihe für das Schuljahr 2025/2026 stellen.

Darauf weist der Bereich Schulen der Stadtverwaltung hin. Berechtigten Schüler*innen der

allgemeinbildenden Schulen in Rheinland-Pfalz werden auf diese Weise

alle Schulbücher und Arbeitshefte unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

Eine Bearbeitung der Anträge ist nur unter Beifügung der erforderlichen

Einkommensnachweise möglich.

Das entsprechende Formular steht auf der Internetseite

des Landes Rheinland–Pfalz zur Verfügung. Eltern in Ludwigshafen können

zudem einen Online-Antrag auf der Homepage der Stadt unter dem Link

https://ludwigshafen.de/buergerservice/dienstleistungen/lernmittelfreiheit

nutzen und notwendige Einkommens-Nachweise im Rahmen der Antragstellung

als Datei anhängen.

Antragsformulare in Papierform wurden über die Schulen ausgeteilt und

müssen an der jeweiligen Schule abgegeben, in den Briefkasten vor dem

Bürogebäude Rheincenter, Rathausplatz 10+12, oder im ersten Obergeschoss

des Rheincenters eingeworfen werden. Eine Antragstellung per

E-Mail ist nicht möglich.

Weitere Informationen zur Schulbuchausleihe sind auf der Homepage der

Stadt und der Internetseite des Landes Rheinland–Pfalz erhältlich. Der

Bereich Schulen ist vorzugsweise per Mail unter

schulbuchausleihe@ludwigshafen.de zu erreichen.

Eine persönliche Vorsprache zur Abgabe des Antrags ist nicht erforderlich.

Quelle: Stadt LU