Ludwigshafen – Rundgänge für Anwohner des Rathaus-Centers

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar.

Für Anwohner*innen des Rathaus-Centers bietet die Bauprojekt-gesellschaft Ludwigshafen, BPG, im März zwei Rundgänge an. Am 19. März 2025, um 14 und um 16 Uhr, haben jeweils 15 Teil-nehmer*innen die Gelegenheit, sich bei einem rund eineinhalbstündigen Baustellenrundgang vom Abteilungsleiter für den Hochbau, Klaus Möller, über den aktuellen Stand der Arbei-ten und das weitere Vorgehen beim so genannten mineralischen Abriss des Gebäudekomplexes informieren zu lassen. Klaus Möller führt die Teilnehmenden rund um das Baustellenareal und zeigt unter anderem auf, welche Vorbereitungen für den Abriss bisher erforderlich waren, in welchen Schritten nun weitergearbeitet wird und welche Auswirkungen die Arbeiten auf das Umfeld des Gebäudes haben werden.

Interessierte können sich bis 11. März 2025, 16 Uhr, per E-Mail an backoffice@bpg-ludwigshafen.de unter Angabe der gewünschten Uhrzeit zum Rundgang anmelden. Für Teilnehmer*innen stellt die BPG eine Schutzausrüstung zur Verfügung, die aus Helm, Warnweste und Sicherheitsschuhen besteht. Deswegen werden Interessierte gebeten, bei der Anmeldung ihre Schuhgröße anzugeben. Sollten mehr Anmeldungen als die insgesamt zur Verfügung stehenden

30 Plätze eingehen, entscheidet das Los. Wer am Rundgang teilnehmen kann, erhält zur Bestätigung bis 17. März 2025 eine E-Mail, die auch den Treffpunkt für den Rundgang beinhaltet.

Ein Hinweis zum Datenschutz: Die Daten der Anmeldungen werden nicht aufbewahrt. Die eingegangenen Mails werden nach Ablauf von vier Wochen gelöscht.

Stadt Ludwigshafen Foto Rathauscente MRN-News

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE! teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

E-Mail

drucken