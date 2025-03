Ludwigshafen – Ludwigshafen nimmt am landesweiten Warntag in Rheinland-Pfalz teil

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.Ludwigshafen beteiligt sich am Donnerstag, 13. März 2025, aktiv am landesweiten Warntag, der erstmals stattfindet. In ganz Rheinland-Pfalz erfolgt an diesem Tag gegen 10 Uhr die Auslösung der Warnmeldung “Landesweiter Warntag 2025” über das Modulare Warnsystem des Bundes (MoWaS) durch das Lagezentrum Bevölkerungsschutz, so dass Nutzer*innen von Warn-Apps und Mobiltelefon darüber informiert werden. Das Ministerium des Innern und für Sport des Landes Rheinland-Pfalz führt gemeinsam mit dem Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz den landesweiten Warntag – der fortan jährlich wiederholt werden soll – ergänzend zum bundesweiten Warntag im September durch.

Im Stadtgebiet lässt die Berufsfeuerwehr dafür die 28 Warnsirenen zweimal mit dem einminütigen – auf- und abschwellenden – Heulton erklingen, um aus technischer Sicht sowohl die primäre Auslösung als auch deren Rückfallebene auf Funktion zu testen. Die Bevölkerung kann sich zudem bei Fragen an das Gefahreninformationstelefon der Stadt Ludwigshafen wenden, das am Warntag im Zeitraum von 9.45 bis 11.30 Uhr besetzt und unter der bekannten Telefonnummer 0621 5708 6000 erreichbar sein wird. Mit der Auslösung von MoWaS werden generell auf Smartphones vorhandene Warn-Apps – wie NINA und KATWARN – und der Warnkanal Cell Broadcast auf allen Mobiltelefonen aktiviert. Ebenfalls werden mit diesem System grundsätzlich Medien wie beispielsweise Rundfunksender und Nachrichtenagenturen informiert, wodurch sich die Bevölkerung im Fall von Großschadenslagen über die regionalen sowie landesweiten Radio- und Fernsehprogramm informieren kann.

