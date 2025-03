Ludwigshafen – Gerüst für Modernisierung: Sparkasse Vorderpfalz leitet Umbau der obersten Geschosse ihrer Hauptstelle in Ludwigshafen ein

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.Die Sparkasse Vorderpfalz startet ein umfassendes Revitalisierungsprojekt in den Obergeschossen ihrer Hauptstelle in der Ludwigstraße 52 in Ludwigshafen. Ab dem 10. März 2025 wird dafür ein Baugerüst auf den beiden Außenterrassen auf der Höhe des 12. OGs errichtet, welches ca. sechs Monate benötigt wird. In dieser Zeit wird der weithin sichtbar leuchtende Schriftzug der Sparkasse Vorderpfalz auf der Nord- und Südseite nur teilweise erkennbar sein. Das Gerüst wird auf der Nordseite die Buchstaben „SPAR“ und auf der Südseite die Buchstaben „KASSE“ verdecken – ein ungewohnter Anblick, der jedoch nur temporär sein wird.

Moderne Räumlichkeiten mit Blick in die Region

Im Rahmen der Revitalisierung entstehen im 11. Geschoss des „Sparkassenturms“ neue, flexibel nutzbare Besprechungs- und Veranstaltungsräume. Im 12. Geschoss wird ein Mitarbeiter-Bistro mit gemütlichen Sitzmöglichkeiten und einer kleinen Außenterrasse für die Mittagspause zum Verweilen einladen. Ein Highlight ist der weitreichende Blick in die Region, der in verschiedene Himmelsrichtungen möglich sein wird.

„Unseren Schriftzug für einige Monate je nur zur Hälfte zu sehen wird ein ungewohnter Anblick, aber auch ein Zeichen sein, dass hier etwas Neues entsteht. Mit der Revitalisierung dieser Flächen schaffen wir moderne, inspirierende Arbeits- und Begegnungsräume, die sowohl unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als auch unseren Gästen bei Veranstaltungen einen echten Mehrwert bieten werden. Besonders mit dem neuen Mitarbeiter-Bistro schaffen wir eine tolle Atmosphäre. Wir freuen uns darauf, die neuen Räumlichkeiten nach Abschluss der Bauarbeiten nutzen zu können.“, erklärt Thomas Traue, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Vorderpfalz.

Die Sparkasse Vorderpfalz rechnet mit einer Gesamtumbauzeit von etwas mehr als einem Jahr. Der Sparkassen-Schriftzug wird bereits nach ca. sechs Monaten, nachdem das Gerüst zurück gebaut wurde, wieder in Gänze erstrahlen.

Bildunterschrift: Ein Gerüst wird für etwa sechs Monate Teile des Sparkassen-Schriftzugs an der Hauptstelle in Ludwigshafen verdecken.

Foto: Klaus Venus

Über die Sparkasse Vorderpfalz

Als öffentlich-rechtliche Sparkasse unterscheidet sich das Geschäftsmodell der Sparkasse Vorderpfalz von den meisten Kreditinstituten. Seit ihrer Gründung vor über 190 Jahren unterstützt die Sparkasse Vorderpfalz ihre Kunden, die Wirtschaft, die Kultur und soziale Einrichtungen gleichermaßen. Sie steht für persönliche, individuelle und nachhaltige Finanzlösungen. Die Zufriedenheit ihrer Kunden, die Nähe zum Berater sowie eine ergebnisoffene Beratung ist für die Sparkasse Vorderpfalz Maßstab und Antrieb zugleich.

Gesellschaftlich engagiert: Das macht die Sparkasse Vorderpfalz aus

Als kommunal getragene und regional verankerte Sparkasse gehört es zu ihrer unternehmerischen Identität, gesellschaftliches und wirtschaftliches Leben in ihrem Geschäftsgebiet zu unterstützen. Ein großer Teil der erwirtschafteten Erträge fließt wieder in Form von Spenden und Sponsoring sowie über ihre fünf selbständigen Stiftungen an Vereine, Schulen, Institutionen und ehrenamtlich wirkende Bürgerinnen und Bürger zurück. Allein im zurückliegenden Geschäftsjahr sind Fördergelder in Höhe von 986.037,20 Euro geflossen. Damit hat sie in Ludwigshafen, Speyer und dem Rhein-Pfalz-Kreis 1012 soziale, kulturelle, gesellschaftliche, wissenschaftliche und sportliche Projekte begleitet. Daneben ist die Sparkasse Vorderpfalz ein wichtiger Steuerzahler, Investor, Ausbilder und Arbeitgeber.

Übrigens: Die Sparkassen-Finanzgruppe ist die größte Finanzgruppe Europas

Mit einem zusammengefassten Geschäftsvolumen von 3.330 Milliarden Euro bilden die Sparkassen gemeinsam mit ihren Verbundpartnern den größten Finanzdienstleister Europas. Zur Sparkassen-Finanzgruppe gehören 510 Unternehmen, davon allein 359 Sparkassen mit ihren rund 200.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.