Ludwigshafen – Bei Gewinnspiel der VR-Bank gewonnen – Dolce Vita für Ruchheim

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.Nicole Moos, Gewinnsparerin bei der VR Bank Rhein-Neckar in Ruchheim, hat allen Grund zum Strahlen: Sie hat in der Zusatzziehung im Januar beim Gewinnsparen eine Rom-Reise für 2 Personen gewonnen. Frau Name Moos kann sich auf einen Reisegutschein in Höhe von 2.000 Euro freuen. VR-Bank-Beraterin Manuela Kuhn überreichte der strahlenden Gewinnerin nicht nur den Reisegutschein für die italienische Hauptstadt, sondern auch eine praktische Reisetasche sowie einen umfassenden Reiseführer für Rom. „Das Gewinnsparen ist eine wunderbare Möglichkeit, Gutes zu tun uns gleichzeitig die Chance auf tolle Preise zu nutzen“, so Manuela Kuhn.

Gewinnsparen ist die clevere Kombination aus Gewinnen, Sparen und Helfen. Von 5 Euro je Los spart der Teilnehmer 4 Euro an. Mit 1 Euro nimmt er an den Monatsverlosungen teil. Monat für Monat haben Gewinnsparer 2025 unter anderem die Chance auf 100.000 Euro oder einen von 8 Fiat 500 Elektro. Zusätzlich wartet 10-mal im Monat 10.000 Euro für Passione auf die glücklichen Gewinner. Darüber hinaus werden in regelmäßigen Zusatzziehungen weitere attraktive Gewinne verlost – und das ohne Extra-Einsatz für die Teilnehmer.

Das Beste: Unsere Heimat gehört immer zu den Gewinnern! Denn 25 Prozent des Spieleinsatzes fließen an gemeinnützige Projekte und Institutionen. Insgesamt flossen so im letzten Jahr über 33 Millionen Euro über die Genossenschaftsbanken in regional tätige soziale und gemeinnützige Einrichtungen. Davon profitierten Projekte aus den unterschiedlichsten Bereichen: Altenhilfe und Klinik-Clowns ebenso wie Kinderschutzbund, Jugendorganisationen und Sozialstationen.

