Landau – Motorradfahrer übersehen

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Der SV Waldhof Mannheim hat das Duell um den Klassenerhalt gegen Alemannia Aachen mit 2:1 (Halbzeit 1:0) gewonnen. Beim zweiten Heimsieg am Sonntag in Folge gingen die Waldhöfer durch André Becker in der 18. Minute vor 12.920 Zuschauern im Mannheimer Carl-Benz-Stadion mit 1:0 in Führung. In der zweiten Halbzeit erhöhte Julian ... Mehr lesen »