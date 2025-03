Landau – Mit Elektrorollstuhl in Bach gefahren

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – Am 05.03.2025 befuhr gegen 15 Uhr ein 35-jähriger PKW-Fahrer rückwärts den Lazarettgarten von der Lazarettstraße kommend in Landau. Hierbei übersah er einen 38-jährigen Fahrradfahrer und kollidierte mit diesem. An dem hochwertigen Rennrad entstand in Folge der Kollision Totalschaden in Höhe von 8000 Euro. Zudem wurde der 38-Jährige leicht verletzt und ... Mehr lesen »