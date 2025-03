Heppenheim – Jazznacht der Musikschule am 23. März

Heppenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Jazz made in Heppenheim – am 23.03.2025 bringt die Musikschule der Kreisstadt Heppenheim den Bergsträßer Jazznachwuchs auf die Bühne und setzt mit der 16. Heppenheimer Jazznacht eine mittlerweile langjährige Tradition fort. Nach einem zweitägigen Workshop geben Bigband, Junior-Bigband und Jazzband der Musikschule unter der Leitung von Thomas Markowic, Christian Seeger und Christian Eckert eine ausgiebige Kostprobe ihres Könnens. Das diesjährige Programm steht unter dem Motto „VIVA LATINO – Mambo, Salsa, Cha-Cha-Cha“ und rückt die Musik Lateinamerikas in den Fokus.

Info:

Sonntag, 23.03.2025 | 19:00 Uhr | Einlass 18:30 Uhr

Saalbau-Kino | Wilhelmstraße 38 | Heppenheim

VVK 10/6€ | AK 12/8€

Vorverkauf im Sekretariat der Musikschule | Tel. 06252 13-5000

Quelle: Stadt Heppenheim