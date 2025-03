Heidelberg – Vielseitiger Schnuppernachmittag in der Musik- und Singschule am Samstag, 15. März

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – In der Musik- und Singschule Heidelberg, Kirchstraße 2, dreht sich am Samstag, 15. März 2025, ab 15 Uhr alles um Streichinstrumente. Kinder ab fünf Jahren sind zusammen mit ihren Eltern eingeladen, die Instrumente Violine, Viola, Violoncello, Kontrabass und Gambe kennenzulernen. Die Instrumente können unter fachkundiger Anleitung ausprobiert werden. Begleitend gibt es Kurzkonzerte und Informationen zu den Instrumenten und dem Unterricht an der Musik- und Singschule Heidelberg. Der Eintritt ist frei

Quelle: Stadt Heidelberg