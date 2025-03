Heidelberg – “Mein ziemlich seltsamer Freund Walter” – Sibylle Bergs Stück für junge Menschen feiert am 16. März um 15 Uhr Premiere im Zwinger 3!

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Theater und Orchester Heidelberg wird es übergalaktisch – das Junge Theater bringt »Mein ziemlich seltsamer Freund Walter« in den Zwinger 3. Das Stück für alle ab zehn Jahren von Bestsellerautorin Sibylle Berg feiert am Sonntag, 16. März 2025, um 15:00 Uhr Premiere. Regie führt die Leiterin des Jungen Theaters Heidelberg, Natascha Kalmbach.

Hilfe aus dem All

Lisa kann aus Altmetall Computer löten und verbringt ihre Abende damit, mithilfe eines Astro-Programms den Weltraum nach extraterrestrischem Leben abzusuchen. Ihr Interesse am Leben auf anderen Planeten begründet sich auch darin, dass Lisa es auf unserem nicht leicht hat. In der Schule wird sie gemieden und zu Hause hat sich der Lebensmittelpunkt ihrer Eltern auf das Sofa verlagert, seitdem sie ihre Arbeit verloren haben. Doch eines Nachts landet tatsächlich ein Raumschiff im Wald hinter Lisas Haus. Die Außerirdischen werfen nur einen kurzen, angewiderten Blick auf die Erde, bevor sie Hals über Kopf wieder die Heimreise antreten. Doch bei dieser überstürzten Abreise bleibt einer von ihnen zurück: Klakalnamanazdta, von Lisa kurz Walter genannt. Kurzerhand nimmt Walter Lisa an die Hand und fängt an, in ihrem Leben aufzuräumen.

Ernste Themen mit Witz und Unterhaltungswert näherbringen

Sibylle Bergs Stück für junges Publikum, das im Frühjahr letzten Jahres auch als Comicroman erschien, ist eine Mutmachgeschichte über Freundschaft und Mobbing. Berg erzählt darin von den großen Problemen junger Menschen, die anders sind, keinen Halt erfahren und ausgeschlossen werden. Auch in »Mein ziemlich seltsamer Freund Walter« lässt sie den Witz und Unterhaltungswert, der ihren Romanen für erwachsene Leser*innen zugrunde liegt, nicht vermissen und bringt ihrem jungen Publikum ernsthafte Themen mit Leichtigkeit näher. Ihr Stück ist ein Science-Fiction-Märchen über einen Außerirdischen, erzählt von einer Außerirdischen, einem Mädchen, das nicht dazugehört, nicht verstanden und ausgeschlossen wird. Gemeinsam finden beide Lösungen für ihre Probleme.

Am Jungen Theater Heidelberg bringt Leiterin Natascha Kalmbach »Mein ziemlich seltsamer Freund Walter« in den Zwinger 3. Ausgestattet wird ihre Inszenierung von Bühnen- und Kostümbildnerin Annette Wolf, die bereits für zahlreiche Produktionen mit ihr zusammenarbeitete. In der neusten gemeinsamen Arbeit setzt sie auf eine abstrakte Bühne, die die Astrothematik des Stücks prominent aufgreift. Es spielen die Ensembleschauspieler*innen Nora Rebecca Wolff, Susanne Berckhemer, Timo Jander und Tim Knieps.

Weitere Informationen sowie Karten unter www.theaterheidelberg.de oder an der Theaterkasse, Theaterstraße 10; 06221 / 58 20 000; tickets@theater.heidelberg.de

Quelle: Theater und Orchester Heidelberg