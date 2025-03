Heidelberg – Kunden-Hotline und Telefonzentrale am 7. März eingeschränkt erreichbar

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Kunden-Hotline und Telefonzentrale der Stadtwerke Heidelberg sind am Freitag, den 7. März, ab 12 Uhr teilweise eingeschränkt erreichbar. Grund dafür ist eine Umstellung der Telefon-Anlage. Für dringende Anliegen ist das Kundenzentrum in der Zeit von 12 bis 16 Uhr per E-Mail über kundenzentrum@swhd.de zu erreichen.

Die Telefonzentrale ist ab Samstag, den 8. März, und die Kunden-Hotline ab Montag, den 10. März wieder regulär zu erreichen.

Quelle: Stadtwerke Heidelberg