Heidelberg – Gefragtes Angebot: Stadt bietet kostenlosen „Ofenführerschein“ – Weitere Gutscheine für Online-Training verfügbar

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Heidelberg verzeichnet großes Interesse an dem Angebot für einen kostenlosen „Ofenführerschein“. Seit Start der Kampagne im Dezember 2024 wurden bereits 80 Gutscheine an interessierte Bürgerinnen und Bürger ausgegeben, die damit ein Online-Training für eine effizientere Bedienung ihrer Holzöfen absolvieren konnten. Mit der Aktion „Ofenführerschein“ will Heidelberg die Luftverschmutzung vor Ort aktiv verringern. Dafür bietet die Stadt heimischen Hausbesitzern und Mietern, die einen Holzofen oder Kamin nutzen, einen kostenlosen Gutschein für den Besuch der Online-Trainingsplattform Ofenakademie.de an.

Kursteilnehmende schonen Umwelt und eigenen Geldbeutel

Das richtige Heizen mit Holz schont nicht nur die Umwelt, sondern durch den reduzierten Brennstoffbedarf auch den Geldbeutel. Gleichzeitig verringert sich in Heidelberg die Schadstoffbelastung der Luft durch Holzöfen sowie die Anzahl der Nachbarschaftsbeschwerden wegen Rauch- und Geruchsbelästigung.

Umweltamt mit Nachfrage zufrieden – weitere Gutscheine verfügbar

Das Umweltamt der Stadt Heidelberg zeigt sich mit den ersten Ergebnissen sehr zufrieden. Etwa 270 weitere Gutscheine können noch abgerufen werden. Interessierte können sich online unter www.ofenakademie.de/stadt-heidelberg kostenlos für das Online-Training anmelden. Der Kurs kann jederzeit begonnen und unterbrochen werden. Nach erfolgreich bestandenem Abschlusstest erhalten Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein persönliches Umweltzertifikat.

Quelle: Stadt Heidelberg