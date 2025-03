Heidelberg – ERSTMELDUNG – Schwerer Unfall Frontalkollision zweier Pkw

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Theater und Orchester Heidelberg wird es übergalaktisch – das Junge Theater bringt »Mein ziemlich seltsamer Freund Walter« in den Zwinger 3. Das Stück für alle ab zehn Jahren von Bestsellerautorin Sibylle Berg feiert am Sonntag, 16. März 2025, um 15:00 Uhr Premiere. Regie führt die Leiterin des Jungen Theaters ... Mehr lesen »