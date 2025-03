Germersheim – Landesweiter Warntag Rheinland-Pfalz am 13. März 2025

Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Nur ein Test: Am Donnerstag, 13. März 2025, findet der erste landesweite Warntag statt. Dabei werden in ganz Rheinland-Pfalz Warnmittel erprobt. Gegen 10 Uhr wird das Lagezentrum Bevölkerungsschutz des Landes Rheinland-Pfalz alle an das Modulare Warnsystem (MoWaS) angeschlossenen Warnmittel (u.a. die Warn-Apps Nina und Katwarn) zentral auslösen. Außerdem werden Handybesitzer über das von Mobilfunkanbietern eingeführte System „Cell Broadcast“ automatisch gewarnt. Hierbei werden per SMS Informationen auf die Handys geschickt, die in eine Funkzelle eingebucht sind. Eine zusätzliche Warn-App ist dafür nicht nötig. Der Text erscheint direkt auf dem Bildschirm, gleichzeitig ertönt ein lauter Warnton. Gegen 10.45 Uhr erfolgt die Entwarnung.

Die Kreisverwaltung wird auch über die Webseite des Landkreises und über die sozialen Medien über den Testtag informieren: www.kreis-germersheim.de, www.facebook.com/KreisGermersheim und www.instagram.com/kreis.germersheim/.

Die Sirenen des landkreisweiten Sirenennetzes werden nicht ausgelöst, da dieses noch nicht vollständig installiert ist.

Der Warntag dient nicht nur dem Test, er soll auch die verschiedenen Warnsysteme bekannt machen und die Menschen für Notlagen sensibilisieren.

Landrat Martin Brandl bittet: „Berichten Sie Ihren Nachbarn, Freunden und Bekannten von diesem Warntag, damit sich keiner unnötig erschreckt und in Sorge gerät.“ Gleichzeitig appelliert er an Handynutzer, sich die gängigen Warn-Apps herunterzuladen, um mit einem Warnmittelmix in einem möglichen Ernstfall ausreichend informiert zu sein.

Weitere Informationen zu den Warn-Apps gibt es beispielsweise hier:

https://www.bbk.bund.de/DE/Warnung-Vorsorge/Warn-App-NINA/warn-app-nina_node.html

www.katwarn.de

https://www.katrima.de/DE/Wer_macht_was/Instrumente/IT-Systeme/MOWAS.html

Quelle: Stadt Germersheim