Eppelheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Gisela-Mierke-Bad in Eppelheim ist am Samstag, den 15. März, und am Sonntag, den 16. März, für den öffentlichen Badebetrieb geschlossen. Grund dafür ist die Bezirksmeisterschaft des SG-Poseidon.

Quelle: Stadtwerke Heidelberg